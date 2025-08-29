The Swiss voice in the world since 1935
بريطانيا تمنع المسؤولين الإسرائيليين من المشاركة في أكبر معرض دفاعي لها

لندن (رويترز) – قررت بريطانيا منع المسؤولين الإسرائيليين من المشاركة في أكبر معرض تجاري دفاعي لها بسبب التصعيد الإسرائيلي للحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، في أحدث جهود لندن للضغط على حليف مقرب تاريخيا بسبب الصراع.

وقالت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليو تموز إنها ستعترف بدولة فلسطينية ما لم تتخذ إسرائيل خطوات لتخفيف المعاناة في القطاع وتلبية شروط أخرى، مما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه نتيجة لحظر المشاركة في المعرض التجاري فإنها لن تدير جناحا لإسرائيل كما فعلت سابقا في المعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن في لندن.

لكن سيظل بوسع شركات الدفاع الإسرائيلية، مثل أنظمة إلبيط ورافائيل وآي.إيه.آي ويوفيجن، المشاركة في المعرض.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
22 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة
