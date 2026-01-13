The Swiss voice in the world since 1935
بريطانيا تندد “بالقتل الوحشي” للمحتجين في إيران

تم نشر هذا المحتوى على
لندن 13 يناير كانون الثاني (رويترز) – نددت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر اليوم الثلاثاء بالقيادة الإيرانية لما وصفته بأنه “قتل مروع ووحشي” للمحتجين.

وقالت إن بريطانيا استدعت السفير الإيراني للتشديد على خطورة هذا الوضع.

وأضافت كوبر أمام البرلمان “تندد بريطانيا بأشد العبارات بالقتل المروع والوحشي للمتظاهرين الإيرانيين، ونطالب السلطات الإيرانية باحترام الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها”.

وقالت إن مكتبها استدعى السفير الإيراني في بريطانيا للتشديد على “خطورة هذه اللحظة ودعوة إيران للرد على التقارير المروعة التي نسمعها”.

وذكرت رويترز اليوم أن إيران أقرت بسقوط نحو ألفي قتيل خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوعين في مختلف أنحائها بسبب المصاعب الاقتصادية، فيما تدرس الولايات المتحدة تنفيذ عمل عسكري محتمل على الجمهورية الإسلامية وفرض رسوم جمركية 25 بالمئة على الدول التي تتعامل معها تجاريا.

وقالت كوبر للمشرعين إن بريطانيا ستقدم تشريعا لتطبيق العقوبات الكاملة وفرض مزيد من التدابير العقابية على القطاعات الإيرانية.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

