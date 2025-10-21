The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

بريطانيا تنشر عددا صغيرا من العسكريين في إسرائيل بناء على طلب أمريكا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

لندن (رويترز) – قالت وزارة الدفاع البريطانية إن مجموعة صغيرة من ضباط التخطيط العسكري البريطاني أُرسلت إلى إسرائيل للانضمام إلى فريق عمل بقيادة الولايات المتحدة لدعم جهود تحقيق الاستقرار في غزة.

وكثف الوسطاء – الولايات المتحدة ومصر وقطر – جهودهم هذا الأسبوع لتثبيت المراحل الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ودفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المؤلفة من 20 بندا.

وتهدف قوة تحقيق الاستقرار التي تدعمها الولايات المتحدة، والمعروفة باسم مركز التنسيق المدني-العسكري، إلى ضمان الأمن في غزة. ولم يتم الاتفاق بعد على تشكيلها ودورها وتسلسلها القيادي ووضعها القانوني وقضايا أخرى.

ووافقت الولايات المتحدة على إرسال ما يصل إلى 200 جندي لدعم القوة دون أن يتم نشرها في غزة نفسها. وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يتحدثون أيضا مع إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا وأذربيجان للمساهمة في هذه القوة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن “عددا صغيرا من ضباط التخطيط البريطانيين” انضموا إلى مركز التنسيق المدني-العسكري، بما في ذلك ضابط برتبة كبيرة يشغل منصب نائب قائد.

وقال المتحدث إن الهدف من نشر هذه المجموعة هو استمرار مشاركة بريطانيا في جهود التخطيط التي تقودها الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في مرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وأضاف المتحدث “بريطانيا تواصل العمل مع الشركاء الدوليين لدعم وقف إطلاق النار في غزة لمعرفة أين يمكنها المساهمة بشكل أفضل في عملية السلام”.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن وزير الدفاع جون هايلي قوله يوم الاثنين إن بريطانيا لديها “خبرة ومهارات متخصصة عرضنا المساهمة بها”، مضيفا أنه بريطانيا لن تقود هذه الجهود لكنها ستطلع بدورها.

وذكر هايلي أن نشر العسكريين جاء استجابة لطلب من الولايات المتحدة.

(تغطية صحفية كاتارينا ديموني – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية