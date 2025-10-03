بريطانيا في “حالة تأهب قصوى” عقب هجوم أمام كنيس يهودي

afp_tickers

3دقائق

رفعت بريطانيا حالة التأهب الجمعة بعد هجوم وقع أمام كنيس في مانشستر وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بجروح، فيما أعلنت الشرطة أنها قد تكون أطلقت النار على بعض الضحايا أثناء التصدي للهجوم الذي أثار الذعر.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر الذي زار موقع عملية الدهس والطعن في شمال غرب إنكلترا، إن الإجراءات الأمنية ستُعزَّز في دور العبادة اليهودية بجميع أنحاء البلاد.

ووقع الهجوم الخميس في يوم الغفران أو “كيبور” وهو الأهم في التقويم العبري، وأدى أيضا إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح. وأكدت الشرطة أنها قتلت المهاجم وأعلنت الحادث “عملا إرهابيا”.

وأكدت وزيرة الداخلية شبانة محمود الجمعة أن البلاد في “حالة تأهب قصوى” مع نشر موارد شرطية إضافية في أنحاء بريطانيا، مضيفة أن “أولويتنا أن نضمن سلامة مواطنينا”.

وكشفت شرطة مانشستر الكبرى الجمعة أن أحد الرجلين اليهوديين اللذين قتلا ربما أصيب برصاصة أطلقتها قوات الأمن، بينما تعرض أحد الجرحى أيضا “لإصابة بالرصاص”.

وقال قائد الشرطة ستيفن واتسون إن فحصا أوليا أجراه طبيب شرعي من وزارة الداخلية “أظهر أن أحد الضحايا المتوفين أصيب بجروح تتطابق مع إصابة بالرصاص”، مشيرا إلى أن المهاجم، ويدعى جهاد الشامي (بريطاني من أصل سوري)، لم يكن بحوزته سلاح ناري، ما يعني أن الإصابة “قد تكون نتيجة مأساوية وغير متوقعة” خلال إنهاء “الهجوم الوحشي”.

وأكد أن حالة المصاب الذي أصيب كذلك بالرصاص “ليست خطيرة”، فيما يبقى اثنان آخران في المستشفى بحالة حرجة.

وقتل عناصر الشرطة الشامي بعد دقائق من تلقيهم بلاغات عن سيارة دهست مصلّين أمام الكنيس وعن طعن حارس أمني.

وكان المهاجم يرتدي سترة ناسفة تبيّن لاحقا أنها غير صالحة للتفجير.

واعتقلت الشرطة رجلين في الثلاثينات وامرأة في الستينات، بشبهة الارتباط بأعمال إرهابية.

ويُعد هذا الهجوم الأسوأ في أوروبا منذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي شنته حركة حماس على إسرائيل وأدى إلى اندلاع حرب غزة.

جج/ع ش/ص ك