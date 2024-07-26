بريطانيا لن تشكك في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو

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لندن (رويترز) – قالت بريطانيا يوم الجمعة إنها لن تمضي قدما في الجهود الرامية إلى التشكيك في ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.

وفي مايو أيار، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت وثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتهم ارتكاب ما يقول إنها جرائم حرب.