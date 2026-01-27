The Swiss voice in the world since 1935
بريطانيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا تحث على الالتزام بالهدنة في سوريا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لندن 27 يناير كانون الثاني (رويترز) – رحبت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا اليوم الثلاثاء بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 15 يوما بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد وحثت جميع الأطراف على الالتزام الصارم بالاتفاق.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك “ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. ونحث جميع الأطراف الخارجية على الانضمام إلينا سعيا إلى السلام وخفض التصعيد في العنف”.

وحث البيان جميع الأطراف على الاتفاق سريعا على وقف دائم لإطلاق النار.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)

