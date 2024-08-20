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بريطانيا وإسرائيل تتفقان على أن وقف التصعيد بالشرق الأوسط في مصلحة الجميع

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لندن (رويترز) – ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان أن رئيس الوزراء اتفق في مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء على أن وقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط يصب في مصلحة جميع الأطراف.

وقال مكتب ستارمر إن الجانبين اتفقا على أن تأثير أي “حسابات خاطئة سيعود بتكلفة كبيرة على كل الأطراف”.

وعبر ستارمر عن تعازيه بعد أن قالت إسرائيل إنها استعادت جثث ست رهائن من قطاع غزة.

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