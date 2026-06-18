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بريطانيا والنرويج تحذران من تصعيد وشيك من قوات الدعم السريع في الأبيض بالسودان

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جنيف 18 يونيو حزيران (رويترز) – أطلقت بريطانيا والنرويج ومجموعة من الدول اليوم الخميس تحذيرا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أن قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان قد تصعد هجومها على مدينة الأبيض بوسط السودان في أي لحظة، مما قد يؤدي إلى ارتكاب فظائع واسعة النطاق.

وقال تورمود إندريسن سفير النرويج أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “نشعر بقلق عميق إزاء خطر التصعيد الوشيك على الأرض، مما يعرض حوالي 500 ألف مدني لخطر الوقوع ضحايا لفظائع واسعة النطاق، بما في ذلك أكثر من 100 ألف نازح”.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )

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