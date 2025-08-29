بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحث إيران على قبول اتفاق لتأجيل العقوبات

من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – حثت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران في الأمم المتحدة يوم الجمعة على تلبية ثلاثة شروط حتى يمكن تأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة وذلك لإتاحة المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق لمعالجة مخاوف البلدان الأوروبية بشأن برنامج طهران النووي.

وأصدر مبعوثو الأمم المتحدة للدول الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، بيانا مشتركا قبل اجتماع مغلق لمجلس الأمن، بعد يوم من إطلاقهم عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي المتنازع عليه.

وعرضت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر إذا أعادت إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة النوويين بالوصول إلى برنامجها النووي، وعالجت المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وشاركت في محادثات مع الولايات المتحدة.

