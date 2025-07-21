بريطانيا وفرنسا و23 دولة أخرى تدين “القتل الوحشي” للمدنيين في غزة

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من أندرو ماكاسكيل وموفيجا إم

لندن (رويترز) – دعت مجموعة من 25 دولة غربية‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا يوم الاثنين إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور وانتقدت ما وصفته “بالقتل الوحشي” للفلسطينيين، بمن فيهم المئات بالقرب من مواقع توزيع الغذاء.

ونددت الدول في بيان مشترك بما وصفته “التوزيع غير المنتظم للمساعدات” المقدمة للفلسطينيين في غزة وقالت إن من “المفزع” مقتل أكثر من 800 مدني في أثناء سعيهم للحصول على المساعدات.

وسقط معظم القتلى بالقرب من مواقع مؤسسة غزة الإنسانية التي أسندت لها إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة مهمة توزيع المساعدات في غزة من شبكة تقودها الأمم المتحدة.

وقال وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك إن “النموذج الذي وضعته الحكومة الإسرائيلية لتوصيل المساعدات خطير، ويؤجج عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية”.

وأضافوا “بلغت معاناة المدنيين في غزة مستويات غير مسبوقة”.

وهذه الدعوة، من نحو 20 دولة أوروبية إضافة إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا لإنهاء الحرب في غزة وتوصيل المساعدات، تأتي من دول كثيرة متحالفة مع إسرائيل وأهم داعميها الولايات المتحدة.

ومن بين الدول الداعية لإنهاء الحرب أربع من أصل خمس دول في ما يسمى تحالف “العيون الخمس” لتبادل المعلومات الاستخباراتية، والذي يضم الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن البيان “منفصل عن الواقع” ويوجه رسالة خاطئة إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف البيان الإسرائيلي “البيان يفشل في تركيز الضغط على حماس ويتجاهل دورها ومسؤوليتها عن الوضع”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في وقت لاحق إنه تحدث مع نظيره البريطاني ديفيد لامي يوم الاثنين بشأن قضايا إقليمية بما فيها غزة. وأشار إلى أن حماس تتحمل مسؤولية “معاناة السكان واستمرار الحرب”.

ووصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، البيان المجمع بأنه “مثير للاشمئزاز”، وقال إن إلقاء اللوم على إسرائيل “غير منطقي” لأن حماس ترفض كل مقترح لإنهاء الحرب.