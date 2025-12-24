بريطانيا وكندا وألمانيا وغيرها تندد بخطة إسرائيل لإقامة مستوطنات بالضفة

لندن 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – نددت دول منها بريطانيا وكندا وألمانيا اليوم الأربعاء في بيان مشترك أصدرته الحكومة البريطانية بموافقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في البيان المشترك “ندعو إسرائيل إلى العدول عن هذا القرار، بالإضافة إلى إلغاء التوسع في المستوطنات”. ومن الدول المشاركة في البيان بلجيكا والدنمرك وفرنسا وإيطاليا وأيسلندا وأيرلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وإسبانيا.

وأضاف البيان “نذكر أن مثل هذه التحركات أحادية الجانب، في إطار تكثيف أشمل لسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل يؤجج أيضا انعدام الاستقرار”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)