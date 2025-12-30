The Swiss voice in the world since 1935
بريطانيا وكندا وفرنسا ودول أخرى: نعبر عن قلقنا البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة

30 ديسمبر كَانُون ٱلْأَوَّل (رويترز) – عبرت بريطانيا وكندا وفرنسا ودول أخرى في بيان مشترك اليوم الثلاثاء عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، ودعت إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

وجاء في البيان الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمرك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا “نعبر عن قلقنا البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني مجددا في غزة، والذي لا يزال كارثيا”.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية )

