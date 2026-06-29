بري ينتقد الاتفاق بين لبنان وإسرائيل ويحذر من انقسامات داخلية

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بيروت 29 يونيو حزيران (رويترز) – انتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو حليف رئيسي لجماعة حزب الله، اليوم الاثنين الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل، محذرا من أنه قد يؤدي إلى ما وصفه بمحاولات لإثارة الانقسامات الداخلية واستدراج اللبنانيين إلى مواجهات بينهم.

وقال بري في تصريحات لصحيفة الأخبار اللبنانية “هذا الاتفاق لن يمشي، ولن ينفذ… هيك منو لحالو لن ينفذ”.

ووصف بري المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بأنها الفرصة الواقعية الوحيدة المتاحة لإلزام إسرائيل بالانسحاب من لبنان وأن أي محاولة لفصل لبنان عن “المسار التفاوضي الأمريكي- الإيراني” لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي.

وتسيطر إسرائيل على جزء كبير من جنوب لبنان في حرب مع حزب الله بدأت في الثاني من مارس آذار، عندما أطلق الحزب النار على إسرائيل تضامنا مع طهران بعد تعرضها لحملة عسكرية أمريكية إسرائيلية.

وشكلت حرب لبنان جزءا أساسيا من الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الأزمة الأوسع نطاقا بين الولايات المتحدة وإيران. وأصرت طهران على أن يكون وقف إطلاق النار في لبنان جزءا من اتفاقها المؤقت مع واشنطن، في حين توسطت الولايات المتحدة في محادثات منفصلة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، والتي حضرتها بيروت رغم اعتراضات حزب الله.

وأشادت إسرائيل بالاتفاق، الذي وقعه سفيرا لبنان وإسرائيل في واشنطن يوم الجمعة، إذ قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه يسمح للقوات الإسرائيلية بمواصلة التواجد في جنوب لبنان إذا لم يتم تنفيذ نزع سلاح حزب الله.

ورفض حزب الله، الذي طالب بيروت بالانسحاب من محادثاتها المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، الاتفاق ووصفه بأنه استسلام لإسرائيل.

(تغطية صحفية تالا رمضان ونيرة عبد الله من دبي – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)