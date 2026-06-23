بزشكيان: إيران لن تتفاوض أبدا على قدراتها الدفاعية

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إسلام اباد 23 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الثلاثاء إن صواريخ إيران لم تكن مدرجة في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، ولن تكون كذلك أبدا.

وأضاف بزشكيان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام اباد أن إيران لن تتفاوض أبدا على قدراتها الدفاعية مع أي دولة، وأنها تؤمن إيمانا راسخا بأن السلام والاستقرار الإقليميين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال نقاشات صريحة وتعاون إقليمي.

(تغطية صحفية الولي الولي من دبي ومنة علاء الدين ومحمد الجبالي من القاهرة- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير معاذ عبدالعزيز)