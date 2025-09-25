بزشكيان: إيران مستعدة لأي سيناريو لكنها تأمل ألا يعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة
الأمم المتحدة (رويترز) – نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الرئيس مسعود بزشكيان قوله يوم الخميس إن طهران مستعدة تماما لمواجهة أي سيناريو أو ظرف وستعدل سياساتها إذا أعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة، إلا أنه عبر عن أمله في ألا يعاد فرضها.
وأدلى بزشكيان بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع الرئيس البوليفي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
(تغطية صحفية باريسا حافظي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)