بزشكيان: مستوى التفاعل مع الزعيم الأعلى الإيراني يتزايد

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دبي 21 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء إن مستوى “التفاعل” مع الزعيم الأعلى الإيراني يتزايد يوما بعد يوم.

ولم يظهر الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي علنا منذ الغارة الجوية التي أودت بحياة والده علي خامنئي في بداية الحرب.

وقالت ثلاثة مصادر من المقربين من مجتبى خامنئي لرويترز في أبريل نيسان إن الهجوم ألحق به إصابات بالغة في الوجه والساقين.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )