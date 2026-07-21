The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

بزشكيان: مستوى التفاعل مع الزعيم الأعلى الإيراني يتزايد

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 21 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء إن مستوى “التفاعل” مع الزعيم الأعلى الإيراني يتزايد يوما بعد يوم.

ولم يظهر الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي علنا منذ الغارة الجوية التي أودت بحياة والده علي خامنئي في بداية الحرب.

وقالت ثلاثة مصادر من المقربين من مجتبى خامنئي لرويترز في أبريل نيسان إن الهجوم ألحق به إصابات بالغة في الوجه والساقين.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية