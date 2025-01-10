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بزشكيان يرحب بانتخاب رئيس جديد في لبنان مؤكدا أن الوحدة “ستغلب” إسرائيل

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هنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجمعة نظيره اللبناني الجديد جوزاف عون على انتخابه مؤكدا أن الوحدة “ستغلب” إسرائيل على ما جاء في بيان نشرته وكالة “إرنا” الرسمية.

انتُخب القائد العام للجيش اللبناني العماد جوزاف عون رئيسا للبنان الخميس على خلفية أزمة اقتصادية ومالية خطيرة.

وقال بزشكيان في الرسالة الموجهة إلى جوزاف عون “لا شك في أن تعزيز الاستقرار والوحدة، سيؤدي إلى التغلب على مطامع العدو الصهيوني بأرض لبنان”.

وإيران داعم قوي لحزب الله الشيعي اللبناني وهي لاعب سياسي رئيسي خرج ضعيفا بعد شهرين من الحرب المفتوحة مع إسرائيل وسقوط حليفها الرئيس السوري بشار الأسد، مطلع كانون الاول/ديسمبر.

وتنص الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

وأعرب بزشكيان عن أمله في أن “تأتي هذه الانتخابات بالاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والتقدم والسلام (…) لشعب لبنان العزيز”.

وأضاف الرئيس الإيراني أن “حكومة الجمهورية الإسلامية تعلن استعدادها لمواصلة تطوير التعاون في كافة المجالات” مع لبنان.

اب/غ ر-ليل/ص ك

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