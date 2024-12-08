بشار الأسد بمكان غير معلوم وضابطان يقولان إنه استقل طائرة

reuters_tickers

3دقائق

عمان (رويترز) – قال ضابطان كبيران بالجيش السوري لرويترز إن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة في وقت مبكر من صباح يوم الأحد، بالتزامن مع إعلان مقاتلين من المعارضة إنهم أطاحوا بحكمه الذي استمر 24 عاما.

ولم يتحدث الأسد على العلن ​​منذ التقدم المفاجئ الذي أحرزته المعارضة قبل أسبوع عندما سيطر مقاتلوها على حلب بالشمال في هجوم مباغت، قبل السيطرة على عدد من المدن وسط انهيار خطوط المواجهة.

ولا يزال مكان وجوده ومكان زوجته أسماء وابنيهما غير معلوم.

وأظهرت بيانات موقع فلايت رادار الإلكتروني المعني بتتبع الرحلات الجوية أن طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية أقلعت من مطار دمشق في نفس التوقيت تقريبا الذي تواترت فيه أنباء سيطرة مقاتلين من العارضة السورية المسلحة على العاصمة.

وحلقت الطائرة في البداية باتجاه الساحل السوري حيث معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، لكنها حولت اتجاهها فجأة وحلقت في الاتجاه المعاكس لبضع دقائق قبل أن تختفي عن الخريطة.

ولم يتسن لرويترز التأكد بعد من هوية من كانوا على متن الطائرة.

وقال مصدران سوريان إن هناك احتمالا واردا للغاية بأن يكون الأسد ربما قتل إذا كان على متن الطائرة، لأنها حولت اتجاهها فجأة واختفت من على الخريطة وفقا لموقع فلايت رادار.

وقال مصدر سوري “اختفت الطائرة عن الرادار، ربما تم إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال، لكنني أعتقد أن الاحتمال الأكبر هو أن الطائرة أُسقطت…” دون الخوض في تفاصيل.

وغادرت الطائرة دمشق بعد وقت قصير من سيطرة مقاتلين من المعارضة السورية المسلحة على مدينة حمص بوسط البلاد مما قطع الطريق بين العاصمة والساحل حيث توجد قاعدتين جوية وبحرية لروسيا حليفة الأسد.

والرحلة الوحيدة التي غادرت سوريا بعد منتصف ليل السبت وأمكن رؤيتها عبر فلايت رادار 24 لتتبع الرحلات الجوية هي رحلة أقلعت من حمص إلى الإمارات، إلا أن هذا كان بعد ساعات من سيطرة مقاتلين من المعارضة على المدينة.

وخلال مواصلة المعارضة تقدمها على مدار الأسبوع المنصرم، شاعت تكهنات بأنه قد يسعى إلى اللجوء إلى موسكو أو إلى حليفته الأخرى إيران.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية يوم السبت إنه لا يزال في دمشق. ولم تعلق على مكان وجوده منذ ذلك الحين.

وأجرى الأسد زيارة لموسكو قبل هجوم المقاتلين ونشرت وكالات أنباء إيرانية صورة له يوم السبت قالت إنها للقائه بمسؤول إيراني كبير في دمشق.