بشار الأسد يخرج عن صمته بعد ثمانية أيام من إطاحته

afp_tickers

7دقائق

بعد مرور أكثر من أسبوع على إطاحته، خرج الرئيس السوري السابق بشار الأسد عن صمته الاثنين، مؤكدا أنه لم يفر من سوريا إلا بعد سقوط دمشق في أيدي تحالف من فصائل المعارضة، ووصف قادة البلاد الجدد بـ”الإرهابيين”.

وبعد هجوم خاطف استمرّ 11 يوما، تمكّنت فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام من دخول دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر، وإنهاء حكم عائلة الأسد الذي استمرّ أكثر من نصف قرن وعُرف بالقمع الوحشي. وفر الأسد إلى روسيا.

وقال الرئيس المخلوع في بيان نشرته صفحات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين “لم أغادر الوطن بشكل مخطط له كما أشيع، كما أنني لم أغادره خلال الساعات الأخيرة من المعارك”.

وأضاف الأسد الذي حكم سوريا بقبضة حديدية طوال 24 سنة “طلبت موسكو… الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد 8 كانون الأول/ديسمبر”، مضيفا أن البلد بات “بيد الإرهاب”.

وكانت هيئة تحرير الشام أعلنت فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة عام 2016، لكن العديد من الدول ومن بينها الولايات المتحدة لا تزال تصنفها “منظمة إرهابية”.

وتعمل السلطات الجديدة على طمأنة المجتمع الدولي الذي يجري اتصالات تدريجية مع قادتها، ولا سيما قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني الذي بات يستعمل اسمه الحقيقي أحمد الشرع.

في هذا الصدد، أعلن الاتحاد الأوروبي إيفاد ممثل رفيع المسوى إلى دمشق للقاء السلطات الجديدة، مؤكدا أنه لن سيحدد موقفه تجاهها بناء على “الأقوال فقط بل بالأفعال التي تسير في الاتجاه الصحيح”.

– انتقال “شامل وذي مصداقية” –

وشدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن خلال لقائه الشرع الأحد على “الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وذي مصداقية”، وفق ما أعلن مكتبه.

وأعلنت بريطانيا والولايات المتحدة أيضا أنهما أقامتا اتصالات مع هيئة تحرير الشام، وأعلنت فرنسا أنها سترسل بعثة دبلوماسية إلى دمشق الثلاثاء هي الأولى منذ 12 عاما.

كما أعادت تركيا المجاورة، وهي فاعل رئيسي في النزاع في سوريا وتدعم السلطات الجديدة، فتح سفارتها في دمشق السبت قائلة إنها “مستعدة” لتقديم مساعدة عسكرية إذا طلبت الحكومة السورية الجديدة ذلك.

ورحبت دول ومنظمات عديدة بسقوط الأسد، لكنها قالت إنها تتابع التطورات ومعاملة السلطات الجديدة للأقليات في البلد المتعدد الأعراق والأديان.

وأكد رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير ضمان حقوق جميع الطوائف والمجموعات، فيما تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في سوريا.

في هذا السياق، انتعشت الليرة السورية مقابل الدولار.

وقال رغيد منصور (74 عاما)، وهو صاحب متجر مجوهرات في سوق الحريقة في دمشق، لوكالة فرانس برس “في كل بلدان العالم تنهار العملة حين يسقط النظام، لكن المشهد بدا مغايرا في سوريا”.

وبحسب مصور في وكالة فرانس برس، رسم موظفو مطار العاصمة الاثنين على طائرات شركة “أجنحة الشام” السورية الخاصة علم الثورة الذي رفعه المتظاهرون منذ عام 2011 وتبنته السلطات الجديدة.

كما حلّ العلم محل العلم القديم في قاعات المطار، بحسب المصور.

وفي مجمع عسكري قرب دمشق، أضرم سكان بينهم أطفال النار في منازل ضباط في الجيش السابق، بحسب ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس. وكان قد تم نهب الطاولات والخزائن والكراسي في المجمع.

وفي مدينة اللاذقية على البحر الأبيض المتوسط، اصطف مئات الرجال وبعض النساء من القوات الحكومية السابقة أمام مكاتب طلبت منهم السلطات الجديدة القدوم إليها لتسليم أسلحتهم وتسجيل أنفسهم.

وقال المسؤول عن المكان محمد مصطفى (26 عاما) وهو مقاتل من إدلب معقل المعارضة السابق في شمال غرب سوريا، لوكالة فرانس برس إنه يتوقع قدوم ألف عنصر على الأقل للتسجيل. وأوضح أن السلطات الجديدة ستجري تحقيقات بشأن ماضيهم وفي حال ارتكابهم جرائم خطيرة سيتم تحويلهم إلى القضاء.

– “لم تنم القرية” –

خلفت ما يقرب من 14 عاما من الحرب الأهلية الناجمة عن قمع التظاهرات المطالبة بالديموقراطية خسائر فادحة في سوريا، حيث قتل نصف مليون شخص وفر ستة ملايين آخرين إلى الخارج.

تبحث أيوش حسن (66 عاما) المتحدرة من ريف حلب عن ابنها بيأس منذ سقوط نظام الأسد، مثل العديد من السوريين الذين اختفى أحباؤهم خلال الحرب وعقود القمع في ظل حكم عائلة الأسد.

وقالت لوكالة فرانس برس قرب سجن صيدنايا “نريد أولادنا أحياء أم أموات. محروقين، أو رماد، أو مدفونين جماعيا. فقط أبلغونا”.

في سياق التغيير التاريخي في بلد مدمر ومقسم إلى عدة مناطق نفوذ، نفذت إسرائيل المجاورة ليل الأحد والاثنين ضربات مكثفة على مواقع عسكرية في منطقة طرطوس الساحلية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن هذه “أعنف” الضربات الإسرائيلية “منذ العام 2012” على المنطقة التي تضم قاعدة بحرية روسية، بينما يدعي الجيش الإسرائيلي أنه يريد منع وقوع أسلحة الجيش في أيدي متطرفين.

في مرتفعات طرطوس، أفاد رجل في منتصف العمر رفض ذكر اسمه “لم تنم القرية الليلة الماضية. كان الأطفال يبكون”. وأضاف “كل القرية فقدت نوافذها. لا زجاج على الإطلاق”.

بور-انر/الح-ح س/لين