بطء الحركة عبر معبر رفح بين غزة ومصر بعد إعادة إسرائيل فتحه

reuters_tickers

8دقائق

غزة/القاهرة/القدس 2 فبراير شباط (رويترز) – يتوقّع أن يغادر عشرات الفلسطينيين قطاع غزة أو يعودوا إليه اليوم الاثنين، وذلك بعد أن أعادت إسرائيل فتح المعبر الحدودي الوحيد المؤدي إلى مصر، في خطوة تمثل تقدّما مهما في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الهادف إلى إنهاء الحرب، رغم القيود الصارمة المفروضة على حركة العبور.

ويعد معبر رفح، الواقع على أراض سيطرت عليها إسرائيل ضمن ما كان في الماضي مدينة يقطنها ربع مليون نسمة قبل تدميرها بالكامل وإفراغها من سكانها، الطريق الوحيد لدخول غزة والخروج منها لجميع سكان القطاع تقريبا الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة.

وظل المعبر مغلقا خلال معظم الفترات منذ اندلاع الحرب. وتعد إعادة فتحه للسماح بالوصول إلى العالم الخارجي أحد آخر الخطوات الرئيسية المطلوبة بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي إن معبر رفح فتح حوالي الساعة التاسعة صباحا “للدخول والخروج”. وذكر مصدر فلسطيني أن من المتوقع أن يدخل 50 فلسطينيا إلى غزة في اليوم الأول.

وذكرت مصادر مصرية وفلسطينية أن الفلسطينيين الخمسين العائدين إلى غزة يخضعون لإجراءات الدخول في الجانب الفلسطيني من الحدود والخاضع للسيطرة الإسرائيلية حاليا، لكن لم يتضح بعد موعد دخولهم إلى القطاع غي ينتظرون انتهاء عمليات الفحص الأمنية الإسرائيلية.

وأفاد مسؤولون صحيون بأن خمسة مرضى، كانوا يسعون لمغادرة غزة لتلقي العلاج، برفقة اثنين من أقاربهم، نقلوا إلى المعبر من الجانب الفلسطيني في سيارة برفقة موظفين من منظمة الصحة العالمية.

وفي وقت لاحق من اليوم، ذكرت مصادر فلسطينية ومصرية أن مرضى غزة عبروا إلى الجانب المصري من المعبر وسيجري نقلهم إلى مستشفيات المصرية.

وعزا مسؤولون فلسطينيون التأخير إلى الإجراءات الأمنية الإسرائيلية. ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.

وقال مصطفى عبد الهادي(32 عاما)، الذي يخضع لعلاج غسيل الكلى في مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة، وهو واحد من 20 ألف فلسطيني يأملون في السفر لتلقي العلاج في الخارج “المعبر هو شريان حياة لغزة، شريان الحياة إلنا احنإ المرضى، أصلا فيش هنا الامكانيات إنو احنا نتعالج في غزة. لازم احنا نطلع بره عشان نتعالج .. بدنا نتعالج عشان نرجع نمارس الحياة الطبيعية”.

وسيطرت إسرائيل على المعبر الحدودي في مايو أيار 2024، بعد حوالي تسعة أشهر من اندلاع الحرب على غزة. ومنذ ذلك الحين، ظل مغلقا إلى حد كبير باستثناء فترة وجيزة خلال وقف إطلاق النار السابق مطلع عام 2025.

وكانت إعادة فتح المعبر أحد متطلبات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأوسع نطاقا لوقف القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأعلن ترامب في يناير كانون الثاني بدء المرحلة الثانية التي من المأمول أن تشهد تفاوض الأطراف حول مستقبل إدارة غزة وإعادة إعمارها.

ورغم إعادة فتح المعبر، أسفرت غارات إسرائيلية اليوم الاثنين عن مقتل أربعة فلسطينيين على الأقل بينهم طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وذلك في حوادث متفرقة شمال القطاع وجنوبه. ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تعقيب فوري على هذه الوقائع.

* فحص إسرائيلي

في الأشهر الأولى من الحرب قبل أن تغلق إسرائيل المعبر، خرج نحو 100 ألف فلسطيني إلى مصر عبر معبر رفح.

وأوضحت مصر مرارا أنها لن تسمح بنزوح جماعي واسع النطاق، ومعبر رفح ممر حيوي للمصابين والمرضى الفلسطينيين الطامحين إلى تلقي العلاج خارج القطاع. وخلال إغلاقه، سمح لبضعة آلاف منهم بالخروج لتلقي العلاج في دول ثالثة عبر إسرائيل خلال العام الماضي.

وقالت ثلاثة مصادر مصرية إن الفلسطينيين الراغبين في العبور من رفح بعد إعادة فتحه سيحتاجون إلى موافقة أمنية إسرائيلية. وأضافت المصادر أنه تم وضع حواجز خرسانية تعلوها أسلاك شائكة في أنحاء منطقة المعبر.

وعند المعبر، سيتعين عليهم المرور عبر ثلاث بوابات منفصلة، إحداها تابعة للسلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا تحت إشراف فريق عمل تابع للاتحاد الأوروبي لكن إسرائيل تسيطر عليها عن بعد.

* منع الصحفيين الأجانب من دخول القطاع

رغم إعادة فتح معبر رفح، لا تزال إسرائيل ترفض السماح بدخول الصحفيين الأجانب، الممنوعين أساسا من دخول غزة منذ بداية الحرب التي خلفت دمارا واسعا. وتقوم وسائل الإعلام الدولية بما في ذلك رويترز بتغطية ما يحدث داخل غزة فقط عبر الصحفيين المقيمين بالقطاع والذين قُتل المئات منهم.

وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس مقدم من جمعية الصحفيين الأجانب للمطالبة بالسماح للصحفيين الأجانب بدخول غزة من إسرائيل. ويقول محامو الحكومة إن السماح للصحفيين بدخول غزة ربما يشكل خطرا على الجنود الإسرائيليين. وترفض الجمعية هذا الحديث، وتقول إن الرأي العام محروم من مصدر حيوي للمعلومات المستقلة.

وفي المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، توقفت المعارك الكبيرة وأُطلق سراح الرهائن المحتجزين في غزة مقابل آلاف الفلسطينيين الذين كانوا معتقلين لدى إسرائيل، بالتزامن مع تعهدات بزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية.

ولا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر على أكثر من 53 بالمئة من أراضي غزة بعدما أصدرت أوامر للسكان بالإخلاء وهدمت العديد من المباني المتبقية. ويعيش سكان القطاع الآن في شريط ساحلي ضيق، معظمهم إما في خيام مؤقتة أو في مبان متهدمة.

وتتضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب تخلي حماس عن سلاحها وتسليم السيطرة إلى إدارة مدعومة دوليا تتولى الإشراف على إعادة الإعمار بما في ذلك إقامة مبان سكنية فاخرة على طول ساحل البحر المتوسط.

ويشكك الكثير من الإسرائيليين والفلسطينيين في إمكانية تحقيق ذلك. ولم تعلن حماس موافقتها على التخلي عن سلاحها، فيما تقول إسرائيل إنها مستعدة لاستئناف الحرب لنزع سلاح الحركة بالقوة.

(إعداد محمد أيسم ومروة غريب وشيرين عبد العزيز وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير سها جادو ومحمود رضا مراد )