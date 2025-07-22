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بطريرك القدس للاتين: عدنا من غزة وقلوبنا مكسورة

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من شارلوت جرينفيلد

القدس (رويترز) – قال الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا بطريرك اللاتين في القدس يوم الثلاثاء إنه عاد مع قادة الكنيسة من زيارة إلى قطاع غزة “بقلوب مكسورة”، واصفا الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك بأنها “غير مقبولة أخلاقيا”.

وزار بيتسابالا وثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس للروم الأرثوذكس، يوم الجمعة مجمع كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة حيث أدت غارة إسرائيلية الأسبوع الماضي إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر من بينهم كاهن الرعية.

وقال الكاردينال، وهو أكبر سلطة كاثوليكية في المنطقة، في مؤتمر صحفي بالقدس “هذه الحرب يجب أن تتوقف”.

ودعا إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأكد أن “كل ساعة تمر بلا غذاء أو دواء أو مأوى هي بمثابة حكم بالموت على الأبرياء”.

من النادر جدا أن يُسمح للمسؤولين الأجانب بالدخول إلى غزة حيث أغلقت إسرائيل حدودها منذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن القصف وقع بسبب “قذيفة طائشة”، مضيفا أن إسرائيل “تحقق في الواقعة ولا تزال ملتزمة بحماية المدنيين والأماكن المقدسة”.

وشكك بيتسابالا ومسؤول في الفاتيكان في التفسيرات الإسرائيلية للواقعة.

وعندما سئل بيتسابالا يوم الثلاثاء عن موقفه بعد زيارته للكنيسة المستهدفة، قال إنه لم يتضح بعد ما حدث ولم يتمكنوا من إثبات أي شيء.

وقال الفاتيكان إن نتنياهو اتصل بالبابا ليو يوم الجمعة، إذ جدد البابا النداء لوقف الحرب وحماية المدنيين وأماكن العبادة معبرا عن قلقه إزاء “الوضع الإنساني المأساوي” في غزة.

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