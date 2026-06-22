بطريرك القدس للاتين يتعهد بعدم التخلي عن مسيحيي غزة

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تعهد بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا بعدم التخلي عن مسيحي غزة، خلال زيارته لقطاع غزة دعما للمجتمع المسيحي وللسكان الذين يواجهون أوضاعا إنسانية كارثية.

وقال خلال قداس أقيم في كنيسة العائلة المقدسة في البلدة القدمية في حي الزيتون بوسط مدينة غزة “لم نتخلَّ عنكم قط ولن نتخلى عنكم أبداً”، وذلك وفق مقطع فيديو نشرته الرعية.

والتقى الكاردينال بيتسابالا برفقة بطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث برجال دين وجماعات دينية وعائلات مسيحية، ومتضررين من الحرب.

ويرافقهما جوزيف بلوتز كبير فرسان الإسبتارية في فرسان مالطا، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة مالطا الدولية، وهي منظمة إنسانية غير حكومية تابعة لفرسان مالطا.

وشارك بيتسابالا في محاضرة بعنوان “الحوار بين الأديان وقيم التعايش والسلام” في جامعة الأزهر غرب مدينة غزة، اذ قال ” جئتُ إلى غزة لزيارة أبناء طائفتنا والقسيسين وللتعبير عن تضامننا وتعزيز أواصر الصداقة والمودة”.

وقام الكاردينال بزرع شجرة زيتون في حرم الجامعة، موضحا “هذه مبادرة صغيرة لكنها مهمة كعلامة سلام ورمز للأمل، نحن بحاجة لهذه العلامات والرموز لتذكيرنا بأهمية غرس بذور السلام”.

كما تابع “أردت زيارة الجامعة، إذ من المهمّ لقاء الطلاب ورئيسها، والعمل معًا على مبادرات لمستقبل هذا المكان الرائع، رغم كل شيء”.

ويقدّر عدد المسيحيين في قطاع غزة بحوالى الألف، أغلبيتهم من الأرثوذكس، من أصل 2,2 مليون نسمة.

وتحصي البطريركية اللاتينية في القدس حوالى 135 كاثوليكيا في القطاع، لجأوا إلى مجمّع كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة في الأيّام الأولى من الحرب بين إسرائيل وحماس قبل أن ينضمّ إليهم عدد من الأرثوذكس.

وبحسب البطريركية اللاتينية، فإنّ هذه الزيارة تعكس “مسؤوليتها الرعوية” تجاه “الكنائس المحلية وسكان قطاع غزة كافة، حيث لا تزال العائلات تعاني معاناة إنسانية عميقة، وخوفا، وحزنا، وحالة من عدم اليقين”.

وكان بطريرك القدس للاتين وبطريرك القدس للروم الأرثوذكس قد زارا غزة في تموز/يوليو العام الماضي، بعد غارة جوية إسرائيلية دامية استهدفت كنيسة العائلة المقدسة. وساعد الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا في إيصال 500 طنّ من المساعدات الغذائية لسكان القطاع.

بور/مي/لين