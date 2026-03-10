بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية يعلن تقديم استقالته للفاتيكان

أعلن بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية الكاردينال العراقي لويس ساكو، الثلاثاء تقديم استقالته من منصبه بعد 13 عاما من الخدمة، بهدف “التفرغ بهدوء للصلاة والكتابة والخدمة البسيطة”.

وقال في بيان نشرته البطريركية الكلدانية على موقعها الإلكتروني “منذ سنتين، عندما بلغت سنّ 75، وأنا أفكر بتقديم استقالتي، وكنت قد فاتحت البابا الراحل فرنسيس عنها، لكنه شجعني على البقاء”.

وأضاف “قررت البارحة (…) بكامل حريتي تقديمها إلى قداسة البابا لاوون الرابع عشر، للتفرغ بهدوء للصلاة والكتابة والخدمة البسيطة، فقبلها”.

وتمنّى “لقيادة الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في هذه الأزمنة الصعبة أن يأتي بطريرك له فكر وثقافة لاهوتية رصينة وجرأة وحكمة، وأن يكون مؤمنا بالتجدد والانفتاح، والحوار (…) ويتمتع بروح الدعابة”.

ورُسم ساكو المولود في زاخو في شمال العراق في الرابع من تموز/يوليو 1948، كاهنا في العام 1974. وحصل على دكتوراه في علم الآباء الشرقي في المعهد المشرقي البابوي في روما، ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون في باريس.

وفي 31 كانون الثاني/يناير 2013، انتُخب بطريركا للكنيسة الكلدانية الكاثوليكية خلفا للبطريرك عمانوئيل الثالث دلي، واتخذ لقب لويس روفائيل الأول.

ويُتقن العربية والكلدانية والفرنسية والإنكليزية والإيطالية والألمانية.

وتعدّ الكنيسة الكلدانية من أكبر الكنائس في العراق.

وتشير التقديرات إلى أن عدد المسيحيين في العراق اليوم لا يتخطى 400 ألف من أصل أكثر من 46 مليونا، بعدما كان يُقدّر عددهم قبل عقدين بنحو مليون ونصف مليون، وقد هاجر عدد كبير منهم بسبب عشرين عاما من الحروب والنزاعات.

ويُعدّ ساكو شخصية بارزة لدى الأقلية المسيحية في العراق ومتحدثا أساسيا باسمها، لا سيّما في الأوساط السياسية والدبلوماسية.

