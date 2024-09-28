بطولة إنكلترا: صدارة مانشستر سيتي مهددة بعد تعادله مع نيوكاسل 1-1

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اكتفى مانشستر ستيي حامل اللقب في آخر أربعة مواسم بالتعادل مع مضيفه نيوكاسل 1-1، السبت في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وذلك بعد أيام من خسارة لاعب وسطه الإسباني رودري حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة في ركبته.

وكان رودري (28 عاما) أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال التعادل الأخير ضد أرسنال 2-2 في الدوري، فلعب أمام الدفاع الثلاثي ريكو لويس، الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش والألماني المخضرم إيلكاي غوندوغان.

وباتت صدارة سيتي للترتيب (14 نقطة) مهددة من مطارديه ليفربول واستون فيلا اللذين يملكان 12 نقطة ويلعبان مع ولفرهامبتون وإيبسويتش تاون تواليا.

وبمقدور أرسنال، الوصيف في آخر موسمين، التساوي مع سيتي بعدد النقاط، بحال فوزه في وقت لاحق على ضيفه ليستر سيتي.

ورغم سيطرة صاحب الأرض لفترات في الشوط الأول، افتتح سيتي التسجيل عبر قلب دفاعه الكرواتي يوشكو غفارديول بعد تسديدة جميلة في الزاوية ومجهود جيد لجاك غريليش على الجهة اليسرى (35).

في الثاني، أدرك نيوكاسل التعادل عبر الشاب أنتوني غوردون الذي حصل على ركلة جزاء وترجمها في شباك البرازيلي إيدرسون (58).

وإلى رودري، غاب عن تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا لاعب الوسط الهجومي كيفن دي بروين.

وبعد أن سجل 10 أهداف في أول خمس مباريات، صام الهداف النروجي الفتاك إرلينغ هالاند في حالة نادرة هذا الموسم. ولم يخسر سيتي في آخر 29 مباراة في الدوري.

بور-جأش