بطولة الإمارات للدراجات المائية تستقطب مشاركين من الخليج وآسيا وأوروبا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية مشاركة متنافسين من دول خليجية وآسيوية وأوروبية في الجولة الثانية من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وأكد النادي في بيان أن “المنافسات تقام يومي 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على كورنيش أبوظبي، بإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية”، مشيرا إلى أنها “تشمل فئات واقف محترفين، وناشئين، وجالس محترفين، ومبتدئين، وسبارك، والحركات الاستعراضية “فري ستايل”، وفئات الناشئين 3.1 و3.2 و3.3”.

وذكر أن فعاليات البطولة تنطلق الجمعة بإجراءات التسجيل والفحص الفني والاجتماع التنويري للمتسابقين، ثم بداية المرحلة الأولى من السباقات صباح السبت، تليها المرحلة الثانية يوم الأحد، وصولا إلى مراسم التتويج.

هت/رض

