بطولة الإمارات للدراجات المائية تستقطب مشاركين من الخليج وآسيا وأوروبا
أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية مشاركة متنافسين من دول خليجية وآسيوية وأوروبية في الجولة الثانية من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.
وأكد النادي في بيان أن “المنافسات تقام يومي 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على كورنيش أبوظبي، بإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية”، مشيرا إلى أنها “تشمل فئات واقف محترفين، وناشئين، وجالس محترفين، ومبتدئين، وسبارك، والحركات الاستعراضية “فري ستايل”، وفئات الناشئين 3.1 و3.2 و3.3”.
وذكر أن فعاليات البطولة تنطلق الجمعة بإجراءات التسجيل والفحص الفني والاجتماع التنويري للمتسابقين، ثم بداية المرحلة الأولى من السباقات صباح السبت، تليها المرحلة الثانية يوم الأحد، وصولا إلى مراسم التتويج.
