بعثة الأمم المتحدة: اتفاق ليبي على عملية لتعيين محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي

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طرابلس (رويترز) – قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان يوم الأربعاء إن ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقعا “بالأحرف الأولى” على اتفاق يتناول الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي.

ويمكن أن يساعد الاتفاق في نزع فتيل أزمة تتعلق بقيادة مصرف ليبيا المركزي والسيطرة على إيرادات النفط، والتي أدت إلى خفض إنتاج الخام الليبي وصادراته.

وليبيا منقسمة منذ عام 2014 إلى سلطتين متنافستين في الغرب والشرق عقب الفوضى التي أعقبت سقوط معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.

وبدأت أحدث أزمة للمصرف المركزي عندما تحرك محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ومقره طرابلس، لاستبدال محافظه المخضرم الصديق الكبير الشهر الماضي. ودفع ذلك فصائل الشرق لإصدار أمر بوقف التدفقات بحقول النفط في البلاد احتجاجا على الخطوة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في 28 أغسطس آب إن إنتاج النفط انخفض بأكثر من النصف عن مستوياته المعتادة. ولم تعلن المؤسسة عن أي أرقام جديدة للإنتاج منذ ذلك الحين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن ممثلَي مجلس النواب، ومقره بنغازي في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس في الغرب، توصلا إلى تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف المركزي، لكنها لم تذكر أي أسماء.

وأضافت “وقع الطرفان بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، وفقا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي”.

وذكرت أنها ستستضيف يوم الخميس حفل توقيع بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في ليبيا.