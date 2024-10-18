بعد أشهر من البحث.. إسرائيل تقتل السنوار في اشتباك دون تخطيط مسبق

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من جوناثان سول وجيمس ماكنزي

القدس 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – قال مسؤولون إسرائيليون إن يحيى السنوار زعيم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قُتل خلال اشتباك مسلح في جنوب قطاع غزة يوم الأربعاء على أيدي قوات إسرائيلية لم تكن على علم في البداية بأنها أوقعت بالعدو الأول لإسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إن أجهزة المخابرات كانت تبحث عن السنوار منذ أشهر وضيقت تدريجيا المنطقة التي يمكنه أن ينشط فيها.

ولم تعلق حماس من جانبها، لكن مصادر داخل الحركة قالت إن المؤشرات التي رأوها تعني أن السنوار قُتل بالفعل على أيدي القوات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “عشرات العمليات التي نفذها جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) خلال العام السابق، وفي الأسابيع الماضية في المنطقة التي تمت تصفيته فيها، ضيقت الحركة العملياتية ليحيى السنوار خلال ملاحقة القوات له وأدت إلى تصفيته”.

وعلى النقيض من القادة العسكريين الآخرين الذين تعقبتهم إسرائيل وقتلتهم، بما في ذلك محمد الضيف القائد العسكري لحماس الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية في 13 يوليو تموز، فإن العملية التي قتلت السنوار في النهاية لم تكن ضربة مخططة ومحددة الهدف.

وقال مسؤولون إن جنود مشاة عثروا عليه أثناء تمشيط منطقة في تل السلطان جنوب غزة يوم الأربعاء، حيث كانوا يعتقدون أن قيادات كبيرة من حماس موجودة هناك.

ورصدت القوات ثلاثة مسلحين يتنقلون بين المباني وفتحت النار مما أدى إلى اشتباك مسلح تمكن خلاله السنوار من اللجوء إلى مبنى مدمر.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قذائف مدفعية وصاروخية أطلقت أيضا على المبنى.

وبث الجيش يوم الخميس مقاطع مصورة التقطتها طائرة مسيرة صغيرة قال إنها أظهرت السنوار مصابا بجروح بالغة في يده وهو جالس على كرسي ووجهه مغطى بغطاء للرأس. ويظهر في اللقطات المصورة وهو يحاول إلقاء عصا باتجاه الطائرة المسيرة في محاولة عبثية لإسقاطها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري إن القوات كانت تظن في هذه المرحلة أن السنوار أحد مقاتلي حماس، لكنها دخلت ووجدته حاملا سلاحا ومرتديا سترة واقية ومعه 40 ألف شيقل (10731.63 دولار).

وأضاف للصحفيين في إفادة تلفزيونية “حاول الهرب قبل أن تقضي عليه قواتنا”.

والسنوار هو العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب في غزة. وفي الأشهر الأخيرة من حياته، توقف عن استخدام الهواتف وغيرها من معدات الاتصال التي كانت ستسمح لأجهزة المخابرات الإسرائيلية القوية بتعقبه.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم يعتقدون بأنه كان مختبئا في شبكة الأنفاق المترامية التي حفرتها حماس تحت غزة على مدى العقدين الماضيين، ولكن مع اكتشاف القوات الإسرائيلية المزيد والمزيد من الأنفاق، فإنه حتى الأنفاق لم تكن ضمانا للهرب من الأسر.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي إن ملاحقة إسرائيل للسنوار على مدار العام الماضي دفعته “إلى التصرف مثل الهارب، مما دفعه إلى تغيير مواقعه عدة مرات”.

كان المسؤولون الإسرائيليون، الذين عرفوا السنوار عدوا لا يرحم، قلقين منذ فترة طويلة من أنه أحاط نفسه ببعض الرهائن الإسرائيليين والأجانب البالغ عددهم 101 والذين ما زالوا محتجزين في غزة ليكونوا درعا بشريا لحماية نفسه من الهجمات الإسرائيلية.

‭‭ ‬‬ولكن لم يُعثر على أي رهائن في مكان قريب عندما حوصر أخيرا يوم الأربعاء، على الرغم من أن هاجاري قال إن عينات من حمضه النووي كانت موجودة في نفق على بعد بضع مئات من الأمتار من المكان الذي أعدمت فيه حماس ستة رهائن إسرائيليين في نهاية أغسطس.

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