بعد تبادل الهجمات.. ترامب يتوعد إيران “بدفع الثمن”

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دبي/واشنطن 10 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن إيران استغرقت وقتا طويلا للغاية في التفاوض للتوصل إلى اتفاق، وسيتعين عليها “دفع الثمن”، في حين قالت طهران إنها ستقيم المسار الدبلوماسي مع واشنطن بعد ضربات متبادلة بين الجانبين خلال الليل.

وشنت إيران هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على قواعد عسكرية أمريكية في الأردن والكويت والبحرين ردا على غارات أمريكية استهدفت مواقع إيرانية حول مضيق هرمز.

وتشكل المواجهة واحدة من أكبر جولات القتال منذ اتفاق البلدين على وقف إطلاق النار في أبريل نيسان، وتأتي بعدما قال ترامب إن إيران أسقطت طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز أباتشي قرب المضيق أمس الثلاثاء.

وأضاف ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “لا تحسن إيران إلا الكلام، لكنه بلا أفعال… استغرقوا وقتا أطول من اللازم في التفاوض على اتفاق كان سيصب في مصلحتهم، والآن سيتعين عليهم دفع الثمن!!!”.

وقال الجيش الأمريكي إنه استهدف مواقع دفاع جوي إيرانية ومحطات تحكم أرضية ومواقع رادارات مراقبة، فيما وصفه بأنه “رد متناسب” على إسقاط الطائرة الهليكوبتر التي جرى إنقاذ طاقمها المؤلف من فردين.

وفعلت دول خليجية والأردن دفاعاتها الجوية لاعتراض الصواريخ القادمة، ولم ترد بعد تقارير عن وقوع أضرار في القواعد الأمريكية.

ويزيد التصعيد الجديد من الشكوك حول إمكان التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير شباط بضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران، ويأتي بعد أيام فقط من تبادل إيران وإسرائيل الضربات للمرة الأولى منذ سريان وقف إطلاق النار.

وقال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران “ستقيم” تعاملها الدبلوماسي مع واشنطن بعد ما وصفتها بأنها انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار. وأضاف بقائي “أي عملية دبلوماسية تتطلب حدا أدنى من الظروف المستقرة”.

وقفزت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة وانخفضت البورصات بعد تصريحات ترامب التي جاءت في نهاية رسالة أطول حول القدرات العسكرية الإيرانية وبعد دقائق قليلة من منشور أطول بكثير ينتقد مقدم برنامج تلفزيوني بسبب ضعف معدلات المشاهدة.

وفي وقت لاحق، نقلت قناة فوكس نيوز عن ترامب قوله في مقابلة عبر الهاتف إن من المحتمل أن يأمر بشن ضربات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية.

ومع ذلك، هناك مؤشرات على استمرار الجهود الدبلوماسية. وقال مسؤول مطلع لرويترز إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران اليوم بعد مشاورات مع الولايات المتحدة في محاولة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق. ولم يصدر بعد أي تعليق من واشنطن أو طهران.

* هجمات حول هرمز

استمرت الضربات الأمريكية لنحو أربع ساعات قبل أن تعلن القيادة المركزية الأمريكية، قبيل الساعة التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الواحدة صباحا بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء) أنها انتهت. وأشار مسؤول أمريكي إلى قصف نحو 20 هدفا إيرانيا.

وقال الحرس الثوري إن جزيرة قشم ومدينة سيريك المطلة على مضيق هرمز تعرضتا للهجوم. وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلا عن مصادر محلية وسكان أن دوي انفجارات سُمع في بندر عباس، ثم لاحقا قرب جاسك عند مدخل المضيق.

وقال الحرس الثوري إنه هاجم قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ وإنه مستعد لتوجيه رد “ساحق وحاسم” على أي تحركات أمريكية أخرى.

وذكر أنه استهدف أربعة مواقع في قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن بصواريخ بعيدة المدى، وشملت الأهداف حظائر طائرات مقاتلة من طراز إف-35 ومركزا للقيادة والتحكم.

وقال مسؤول أمريكي إن التقييمات الأولية خلصت إلى أن جميع الصواريخ والطائرات المسيرة تقريبا التي أطلقتها إيران قد جرى اعتراضها، وأنه لم ينم إلى علمهم بعد وقوع أي أضرار على الجنود الأمريكيين أو أضرار في المواقع الأمريكية. ولم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بعد أي تعليق. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة ما ورد في هذه التقارير.

وقالت القوات المسلحة الأردنية اليوم إنها اعترضت وأسقطت خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق. وأضافت أن حطاما من عملية الاعتراض سقط على الأراضي الأردنية، لكنه لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية.

وقال الجيش الكويتي إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة له اشتبكت مع أهداف جوية معادية، وحث المواطنين على اتباع تعليمات السلامة من الجهات الرسمية، في حين قال نبيل يعقوب الحمر المستشار الإعلامي لملك البحرين في منشور على منصة إكس “الدفاعات الجوية البحرينية تتصدى لهجمات إيرانية”.

وتوجد في الكويت منشآت عسكرية أمريكية، بما في ذلك قاعدة جوية رئيسية، وتستضيف البحرين مقر أسطول البحرية الأمريكية في المنطقة.

* إسقاط هليكوبتر

قال مسؤول أمريكي إن الطائرة الهليكوبتر الهجومية الأمريكية التي تسبب تحطمها في تبادل إطلاق النار أسقطتها طائرة مسيرة إيرانية ملغومة. وقال ترامب إن طاقمها المؤلف من فردين قد نجا.

وذكرت القوات المسلحة الأمريكية أن الطائرة الهليكوبتر سقطت في المياه قبالة سواحل سلطنة عمان في أثناء قيامها بدورية في نحو الساعة الثالثة صباحا أمس الثلاثاء (2300 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين)، مضيفة أن زورقا مسيرا تابعا للبحرية الأمريكية حدد موقع الطاقم وأنقذه.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية في وقت لاحق عن مصدر عسكري قوله إنه لم يتم شن أي عمليات جوية هجومية في مضيق هرمز خلال 24 ساعة.

ولم يتطرق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشكل مباشر إلى واقعة الطائرة الهليكوبتر، لكنه قال في منشور على إكس إن القوات الأجنبية في المنطقة تعرض نفسها لخطر التورط في وقائع أو تبادل لإطلاق النار.

وأضاف “لتقليل المخاطر، فالحل الأمثل هو انسحابهم”.

* اتفاق السلام بعيد المنال

أُعلن عن وقف إطلاق النار في أوائل أبريل نيسان بالإضافة إلى خطط لإجراء محادثات سلام. ويسعى دبلوماسيون منذئذ إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وفتح طريق للمفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال ترامب مرارا إن الاتفاق قريب، لكن الطرفين لا يزالان بعيدين عن بعضهما على ما يبدو وذلك رغم عدة جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة باكستان وقطر.

واستمر القتال في حرب موازية بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، وتواصل طهران فرض قيود على معظم حركة الشحن عبر المضيق الذي كان يمر منه نحو خمس إمدادات النفط والغاز المسال العالمية اليومية قبل الحرب. وتواصل واشنطن فرض حصارها على الموانئ الإيرانية.

وقال ترامب إن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يمنع إيران من صنع سلاح نووي. وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي.

وتتضمن مطالب طهران رفع العقوبات الأمريكية والدولية والإفراج عن أصول مجمدة بمليارات الدولارات والاعتراف بسيادتها على المضيق.

(إعداد محمود سلامة ومحمود رضا مراد ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير سها جادو ومعاذ عبدالعزيز)