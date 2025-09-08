بعد توجيه “تحذير أخير” لحماس.. ترامب يأمل في اتفاق بشأن غزة “قريبا”

من جيف ميسون ومعيان لوبيل

واشنطن (رويترز) – أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس، وذلك بعد إصداره في وقت سابق ما قال إنه تحذيره الأخير للحركة الفلسطينية المسلحة.

وقال ترامب لصحفيين بعد وصوله إلى واشنطن مساء الأحد عقب رحلة قصيرة إلى نيويورك إنه ناقش المسألة على متن الطائرة.

وقال “نعمل على حل قد يكون جيدا جدا”. ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأضاف “ستسمعون عنه قريبا. نسعى لإنهاء هذا الوضع واستعادة الرهائن”.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، وجه تحذيرا إلى حماس لقبول شروطه للاتفاق، دون أن يتطرق إلى تفاصيل.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال “قبل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس لقبولها أيضا. حذرت حماس من عواقب عدم قبولها. هذا تحذيري الأخير.. لن يكون هناك تحذير آخر!”

وقالت حماس في بيان لاحق يوم الأحد إنها تلقت بعض الأفكار من الجانب الأمريكي عبر وسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت “في اتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار”، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وقالت إنها “ترحب بأي تحرك يساعد في الجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا وتؤكد أنها جاهزة فورا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى في مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من المستقلين الفلسطينيين تستلم عملها فورا”.

وقال ترامب لصحفيين إنه يعتقد أنه ستتم إعادة جميع الرهائن، قائلا “أعتقد أننا سنعيدهم جميعا”.

وأشار إلى أن بعضهم ربما يكون قد لقي حتفه بالفعل، لكن الهدف هو استعادة جثثهم.

وأفادت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية يوم السبت بأن ترامب قدم اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار إلى حماس.

وذكرت القناة أنه بموجب المقترح، ستطلق حماس سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة، وعددهم 48، في اليوم الأول من الهدنة مقابل الإفراج عن آلاف المحتجزين الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل، وستتفاوض على إنهاء الحرب خلال وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل “تدرس بجدية” اقتراح ترامب، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

(تغطية صحفية جاسبر وارد من واشنطن ومعيان لوبيل من القدس – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)