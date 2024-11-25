بعد مفاجأة انتخابات الرئاسة يمين رومانيا المتطرف يتطلع للتشريعية

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بعد تقدم اليمين المتطرف والمفاجأة المدوية للمرشح المؤيد لروسيا كالين جورجيسكو في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، تستعد رومانيا للانتخابات التشريعية الأحد المقبل.

هذه الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية المجاورة لأوكرانيا والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، كانت تتصدى حتى الآن للمواقف القومية، ونأت بنفسها عن المجر أو سلوفاكيا.

لكن بين ليلة وضحاها انقلبت المعايير، وخرج من السباق المرشح الأوفر حظا في استطلاعات الرأي رئيس الوزراء مارسيل سيولاكو المؤيد لأوروبا.

واعترف الزعيم الديموقراطي الاشتراكي الذي سيتخلى عن رئاسة الحزب، بهزيمته الاثنين وقال إنه لن يطعن في النتائج.

وبعد فرز جميع الأصوات، احتل المركز الثالث مع 19,15% من الأصوات بعد إيلينا لاسكوني (52 عاما) وهي رئيسة بلدية وسطية لمدينة صغيرة (19,18%).

– “من أجل السلام” –

وستنافس لاسكوني في الثامن من كانون الأول/ديسمبر في الجولة الثانية، كالين جورجيسكو (22,94%)، المعارض لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي أبدى إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأحدث التكنوقراطي المعارض للقاحات البالغ من العمر 62 عاما، مفاجأة بعد أن قام بحملة عبر تطبيق “تيك توك” ركزت على ضرورة وقف كل مساعدة لكييف، وحققت انتشارا واسعا خلال الأيام الماضية.

وهو علّق الأحد بالقول “هذا المساء، هتف الشعب الروماني من أجل السلام، وهتف بصوت عالٍ للغاية”.

واعلن فريقه أنه سيتحدث على قناته على يوتيوب الساعة 18,00 (16,00 ت غ) من منزله في غياب مقر.

وكان من المتوقع أن يبلغ الدورة الثانية جورج سيميون (38 عاما)، زعيم تحالف اليمين المتطرف من أجل وحدة الرومانيين (أور)، لكنه حل رابعا مع 13,87% من الأصوات، وهنأ خصمه.

ومع هذين المرشحين، حصل اليمين المتطرف على أكثر من ثلث الأصوات.

وقال المحلل السياسي كريستيان بيرفوليسكو “إنه إلى حد بعيد الفائز الأكبر في هذه الانتخابات”.

وتوقع أن تنعكس هذه النتائج لصالح اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل.

لكن ذلك يؤشر الى مفاوضات صعبة لتشكيل ائتلاف.

وقال عالم الاجتماع غيلو دومينيكا إن الأحزاب المناهضة للنظام “تحقق تقدما. يبقى أن نرى مدى تمكنها من ركوب الموجة”.

– “انتهى الخنوع للغرب” –

وأضاف أن الأحزاب التقليدية “تواجه وضعا صعبا”.

هُزم الديموقراطيون الاشتراكيون، ورثة الحزب الشيوعي القديم الذين هيمنوا على الحياة السياسية في البلاد لأكثر من ثلاثة عقود، في الدورة الاولى لأول مرة منذ سقوط النظام الشيوعي عام 1989.

أما الليبراليون الذين يحكمون معهم حاليا، فقد هُزم مرشحهم نيكولاي سيوكا، الجنرال المتقاعد ورئيس الوزراء السابق، وقرر أيضا التنحي عن رئاسة حزبه.

وفقا للمحللين، عبر الرومانيون عن استيائهم من المناخ الاجتماعي والجيوسياسي المتوتر.

بلغ التضخم ذروته في السنوات الأخيرة، والمخاوف من انتقال النزاع الأوكراني كبيرة في هذا البلد الذي أصبح استراتيجيا للشق الشرقي لحلف شمال الأطلسي، حيث يتم العثور على حطام مسيرات بانتظام.

وتباينت المواقف حيال هذه النتائج في شوارع بوخارست الاثنين.

ورأى البعض فيها مفاجأة سارة، مثل المتقاعدة ماريا شيس (70 عاما) التي اعتبرت أن جورجيسكو “يبدو رجلا نزيها وجادا ووطنيا وقادرا على إحداث التغيير”.

وأوضحت أنها أعجبت بمقاطع الفيديو التي نشرها على تيك توك وأشار فيها إلى موقفه من الحرب في أوكرانيا وتعهده بـ “السلام والهدوء”.

وأضافت “انتهى الخنوع للغرب وليُفسح المجال للمزيد من الاعتزاز والكرامة”.

في المقابل، أعرب آخرون مثل أليكس تودوز، وهو صاحب شركة إنشاءات، عن “الحزن وخيبة الأمل أمام هذا التصويت المؤيد لروسيا بعد سنوات عدة في تكتلات أوروبية أطلسية”.

واعتبر أنها بمثابة تصويت ضد الأحزاب التقليدية التي لحقت بها حملة “تضليل” على الشبكات الاجتماعية أكثر من كونها موقفا مؤيدا للكرملين.

وحول الدورة الثانية، فقد اعرب عن خشيته من أن “الرومانيين ليسوا مستعدين لانتخاب امرأة”، هي لاسكوني، لصد اليمين المتطرف في هذا البلد حيث لا تزال التحيزات الذكورية راسخة.

اني/ريم-ليل/ص ك