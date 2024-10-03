بعد 10 سنوات في الأسر.. تحرير إيزيدية من غزة في عملية بقيادة أمريكية

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من تيمور أزهري

بيروت (رويترز) – قال مسؤولون عراقيون وأمريكيون إن شابة تبلغ من العمر 21 عاما اختطفها مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق قبل أكثر من عقد تم تحريرها من قطاع غزة هذا الأسبوع في عملية قادتها الولايات المتحدة وشاركت فيها إسرائيل والأردن والعراق.

تنتمي الشابة إلى الأقلية الإيزيدية، التي يوجد معظم معتنقوها في العراق وسوريا، والتي تعرضت لمقتل أكثر من خمسة آلاف من أتباعها واختطاف آلاف آخرين في حملة في 2014 قالت الأمم المتحدة إنها شكلت إبادة جماعية.

وقال سلوان سنجاري مدير مكتب وزير الخارجية العراقي لرويترز إن الإفراج عنها تم بعد جهود استمرت لأكثر من أربعة أشهر بما تضمن عدة محاولات باءت بالفشل بسبب الوضع الأمني الصعب الناجم عن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتم الكشف عن هويتها وهي تدعى فوزية سيدو. ولم تتمكن رويترز من التواصل معها بشكل مباشر للحصول على تعليق.

وذكر مصدر مطلع أن مسؤولين عراقيين يتواصلون مع فوزية منذ شهور ونقلوا بياناتها إلى مسؤولين أمريكيين رتبوا خروجها من قطاع غزة بمساعدة إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نسق مع السفارة الأمريكية في القدس و”جهات دولية أخرى” في عملية تحرير فوزية.

وأضاف في بيان أن خاطفها قتل خلال حرب غزة، ربما في غارة إسرائيلية، ثم فرت فوزية بعد ذلك إلى مخبأ داخل قطاع غزة.

وقال البيان “في عملية معقدة جرى تنسيقها بين إسرائيل والولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تم إنقاذها مؤخرا في عملية سرية من قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم”.

وأضاف الجيش أن فوزية واصلت بعد دخولها إسرائيل طريقها إلى الأردن عبر معبر جسر الملك حسين وعادت من هناك إلى عائلتها في العراق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ساعدت في الأول من أكتوبر تشرين الأول “في إجلاء شابة إيزيدية بشكل آمن من غزة للم شملها مع عائلتها في العراق”.

وذكر المتحدث أن الفتاة اختطفت من منزلها في العراق عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها وتم بيعها وتهريبها إلى قطاع غزة. وأضاف المتحدث أن خاطفها قُتل في الآونة الأخيرة، مما سمح لها بالفرار والسعي إلى العودة إلى وطنها.