بغداد ترفض شكوى إسرائيل للأمم المتحدة بشأن هجمات فصائل موالية لإيران

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أعربت السلطات العراقية عن رفضها “بشكل قاطع” للرسالة التي أعلنت إسرائيل الاثنين توجيهها إلى الأمم المتحدة للضغط على العراق لوقف هجمات تنفذها منه مجموعات موالية لإيران، معتبرة أنها “محاولة لتبرير العدوان”.

وقال يحيى رسول عبد الله المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية مساء الثلاثاء إن مجلس الأمن الوطني شدّد على “رفض العراق بشكل قاطع للشكوى الصادرة عن سلطات الكيان الصهيوني والموجّهة ضدّ العراق”.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعلن الاثنين أنه وجّه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يحضّه فيها على الضغط على الحكومة العراقية لوضع حدّ لهجمات تشنّها على الدولة العبرية “مليشيات موالية لإيران”.

في الأشهر الأخيرة، أعلنت فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران معروفة باسم “المقاومة الإسلامية في العراق”، مرارا عن هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في إسرائيل تضامنا مع قطاع غزة. وأعلنت إسرائيل اعتراض دفاعاتها الجوية عددا منها.

وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت إسرائيل مقتل اثنين من جنودها بانفجار مسيّرة في هجوم نُفّذ من العراق. وأكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اليوم التالي أن بلاده “تدافع عن نفسها على سبع جبهات” بينها جبهة “الميليشيات الشيعية في العراق”.

مذاك الحين، تصاعد التوتر في الداخل العراقي وكثّفت بغداد التي ترفض الحرب في غزة وفي لبنان، جهودها الدبلوماسية لتجنّب تمدّد الحرب إليها.

وذكّرت بغداد الثلاثاء بأن “قرار السِّلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقية وحدها وأنها مستمرّة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشنّ أي هجوم”.

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات “أثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدّة للإطلاق”، منوّهة إلى أنها “تلاحق قانونيا كل من يشترك في هكذا أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه”.

وأكّد ساعر في رسالته الاثنين أنّ “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية نفسها ومواطنيها من الأعمال العدائية (…) للمليشيات المدعومة من إيران في العراق”.

واعتبرت بغداد النصّ “تصعيدا خطيرا ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الدولي لتبرير العدوان”، مُدينة “بشدّة تهديدات سلطات الكيان” الهادفة “إلى توسيع رقعة الصراع الإقليمي” نحو العراق.

وجدّدت دعمها “للأشقّاء من الدول المعتدى عليها”، داعية “جميع الأطراف الفاعلة إلى رفض التصعيد وإعطاء الأولوية للحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي”.

وأقرّ مجلس الأمن الوطني العراقي مطالبة مجلس الأمن الدولي “باتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد سلطات الكيان المحتل والعمل على محاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي”.

ومنذ مساء الاثنين، أعلنت الفصائل العراقية المسلّحة أنها هاجمت هدفا “حيويا” في جنوب إسرائيل وآخر “عسكريا” في الشمال، “بواسطة الطيران المسيّر”.

كبج/غ ر