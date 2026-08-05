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بقائي: إيران وعمان اتفقتا على إحداثيات مسار عبر مضيق هرمز

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دبي 5 أغسطس آب (رويترز) – قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الأربعاء إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز، وأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك بهذا الشأن، شريطة عدم تدخل أطراف ثالثة.

وأضاف بقائي أن مثل هذا الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان لن يضمن، بحد ذاته، الأمن في هذا الممر المائي الاستراتيجي.

(تغطية صحفية الولي الولي ومنة علاء الدين – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

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