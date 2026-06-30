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بقائي: إيران وقطر ستبحثان تنفيذ الاتفاق المؤقت الموقع مع أمريكا

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دبي 30 يونيو حزيران (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران ستعقد محادثات مع قطر التي تضطلع بدور الوساطة غدا الأربعاء لبحث تنفيذ الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن، مضيفا أن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة سيكون من الأمور الرئيسية التي سيتناولها النقاش.

وأضاف بقائي اليوم الثلاثاء أنه لا توجد أي خطط لعقد اجتماع مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة وأن إجراءات الإفراج عن الأموال المجمدة جارية.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية