بكين: وزير خارجية إيران سيزور الصين الأربعاء

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بكين (رويترز) – أعلنت وزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء أن وزير خارجية إيران عباس عراقجي سيزور الصين يوم الأربعاء بدعوة من بكين.

وقال قوه جيا كون المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي دوري أن الجانبين سيناقشان العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الملتهبة محل الاهتمام المشترك.

وأضاف أن الزيارة سيكون لها أهمية كبيرة في توطيد الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت يوم الاثنين أن عراقجي سيزور الصين يوم الثلاثاء قبل جولة ثالثة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن من المقرر عقدها يوم السبت في سلطنة عُمان.

وفي زيارة إلى موسكو الأسبوع الماضي، قال عراقجي للتلفزيون الرسمي إن طهران تجري دائما مشاورات بشأن القضايا النووية مع حليفتيها روسيا والصين.