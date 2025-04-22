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بكين: وزير خارجية إيران يزور الصين يوم الأربعاء

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بكين (رويترز) – أعلنت وزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء أن وزير خارجية إيران عباس عراقجي سيزور الصين يوم الأربعاء بدعوة منها.

وقال قوه جيا كون المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي دوري أن الجانبين سيناقشان العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الملتهبة محل الاهتمام المشترك.

وأضاف أن الزيارة سيكون لها أهمية كبيرة في توطيد الثقة المتبادلة بين البلدين على الصعيد السياسي.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت يوم الاثنين أن عراقجي سيزور الصين يوم الثلاثاء قبل جولة ثالثة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن من المقرر عقدها يوم السبت في سلطنة عُمان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الثلاثاء إن عراقجي سيجري مشاورات مع كبار المسؤولين الصينيين خلال الزيارة.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية عن بقائي قوله “المشاورات الوثيقة والمستمرة بين الجانبين على أعلى المستويات دليل واضح على عزم قادة البلدين على توسيع العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

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