بكين تتعهد الدفاع عن مبادئ “العدالة” في المحادثات التجارية مع واشنطن

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تعهدت الصين الأربعاء بأنها ستدافع عن مبادئ “العدالة” في المحادثات التجارية المقبلة مع الولايات المتحدة، وهي الأولى منذ أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق هزت الأسواق العالمية.

منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 145% على العديد من الواردات القادمة من الصين التي ردّت بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع المستوردة من الولايات المتحدة بالإضافة إلى تدابير تستهدف قطاعات أخرى.

وسيحضر وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير المحادثات في سويسرا نيابة عن الولايات المتحدة، حسبما ذكره مكتباهما.

وصرح بيسنت لقناة فوكس نيوز الإخبارية أن الجانبين سيجتمعان يومي السبت والأحد سعيا لتمهيد الطريق أمام مفاوضات مقبلة.

وقال بيسنت لبرنامج “ذا إنغراهام آنغل”: “سنتفق على ما سنتحدث عنه. أعتقد أن الأمر يتعلق بتهدئة التوتر، وليس باتفاقية تجارية كبرى”.

وأضاف “علينا تهدئة التوتر قبل أن نتمكن من المضي قدما”.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية لوكالة فرانس برس أن المحادثات ستُعقد في جنيف.، مؤكدة أن برن “ترحب بالثقة الممنوحة لسويسرا”.

وسيحضر نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنيغ المحادثات نيابة عن بكين، حسبما أعلنت وزارة الخارجية.

وقالت الخارجية الصينية في بيان إنّ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني سيزور سويسرا من 9 ولغاية 12 أيار/مايو بدعوة من الحكومة السويسرية.

وأضافت أنّ هي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سيلتقي بيسنت “بصفته نقطة اتصال للقضايا الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة”.

وتعهدت وزارة التجارة في بكين بأن الصين “ستدافع عن مبادئ العدالة” وتتمسك بها خلال المحادثات.

وقال المتحدث باسم الوزارة “إذا أرادت الولايات المتحدة حل القضية من خلال المفاوضات، فعليها أن تقرَّ عليها أن تُقِرّ بالتأثيرات السلبية الخطيرة للإجراءات التي اتخذتها منفردة والخاصة بالرسوم الجمركية على نفسها وعلى العالم”.

وأضاف “إذا تحدثت الولايات المتحدة بطريقة وتصرفت بطريقة أخرى، أو حتى حاولت مواصلة لي ذراع الصين وابتزازها تحت ستار المحادثات، فلن توافق الصين مطلقا” على ذلك.

وتعهد المتحدث باسم الوزارة بأن بكين لن “تضحي بموقفها المبدئي ولا بالإنصاف والعدالة الدوليين من أجل التوصل إلى اتفاق أيا كان”.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن المحادثات تجري “بناء على طلب الولايات المتحدة”، وأن موقفها الداعي إلى إلغاء واشنطن للرسوم الجمركية “لم يتغير”.

لكن المتحدث باسم وزارة التجارة لين جيان أكد في إيجاز صحافي دوري أن “أي حوار يجب أن يقوم على المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة. أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه لن يجدي نفعا مع الصين”.

وأعلن الممثل التجاري الأميركي أن غرير سيلتقي أيضا “نظيره الصيني لمناقشة مسائل تجارية”، دون الإشارة إلى اسم هي ليفينغ.

تبادل البلدان فرض رسوم جمركية باهظة ما أثار صدمة في أسواق المال وتسبب، وفق تقارير، في تباطؤ حاد في التجارة الثنائية .

وقال بيسنت إن “هذا الوضع غير مستدام، كما ذكرت سابقا، وخاصةً من الجانب الصيني، لأن فرض 145% أو 125% يُعادل فرض حظر تجاري. لا نريد انفصالا تماما. ما نريده هو تجارة عادلة”.

دا-ارب-اوه/غد/ص ك