The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

بكين تحض واشنطن على “الإلغاء الفوري” للتعرفات الجديدة وتتوعد بالرد

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دعت الصين الخميس الولايات المتحدة على “الإلغاء الفوري” للرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب وتستهدف منتجاتها بنسب عالية، متعهدة الرد للدفاع عن “حقوقها ومصالحها”.

والتعرفات الجديدة مرتفعة جدا على سلع الصين بعد استهدافها بضريبة استيراد جديدة بنسبة 34 %، تضاف إلى الرسوم الجمركية البالغة 20 % التي فرضتها عليها سابقا إدارة الرئيس الأميركي.

وحضّت وزارة التجارة الصينية “الولايات المتحدة على إلغاء التعرفات الجمركية الأحادية الجانب فورا وحل الخلافات مع شركائها التجاريين بشكل سليم من خلال حوار منصف”.

وقالت بكين إن الهجوم الحمائي الذي يشنه البيت الأبيض، وهو غير مسبوق منذ ثلاثينات القرن العشرين، يعرض “التنمية الاقتصادية العالمية للخطر” ويهدد سلاسل التوريد الدولية، ويؤثر حتى على المصالح الأميركية.

ونددت الوزارة بهذه الرسوم “التي لا تتوافق مع قواعد التجارة الدولية وتقوض بشكل خطير حقوق ومصالح الأطراف المعنية”، متوعدة الرد.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء حملة تجارية واسعة، خصوصا ضد الصين، أحد أهم شركاء بلاده التجاريين، في هجوم هز الأسواق في أنحاء العالم.

واعتبر العديد من الخبراء أن الرسوم الجديدة التي وصفتها واشنطن بأنها “متبادلة”، مبالغ فيها إلى حد كبير.

وأضافت وزارة التجارة الصينية “ليس هناك منتصر في الحرب التجارية”.

وفي وقت لاحق الخميس، اعتبر المتحدث باسم الوزارة هي يادونغ أن التعرفات الجديدة بنسبة 25% على قطاع السيارات “تعكس الأحادية، والحمائية، والطبيعة البلطجية للإجراءات الأميركية”.

لكنه شدد على أن بكين وواشنطن “تحافظان على التواصل”، وأن بلاده تظل “مستعدة للانخراط مع الولايات المتحدة بشأن المسائل المهمة في التجارة الثنائية”.

لل-اوه/كام-ح س/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
47 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
381 إعجاب
269 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية