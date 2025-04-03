بكين تحض واشنطن على “الإلغاء الفوري” للتعرفات الجديدة وتتوعد بالرد

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دعت الصين الخميس الولايات المتحدة على “الإلغاء الفوري” للرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب وتستهدف منتجاتها بنسب عالية، متعهدة الرد للدفاع عن “حقوقها ومصالحها”.

والتعرفات الجديدة مرتفعة جدا على سلع الصين بعد استهدافها بضريبة استيراد جديدة بنسبة 34 %، تضاف إلى الرسوم الجمركية البالغة 20 % التي فرضتها عليها سابقا إدارة الرئيس الأميركي.

وحضّت وزارة التجارة الصينية “الولايات المتحدة على إلغاء التعرفات الجمركية الأحادية الجانب فورا وحل الخلافات مع شركائها التجاريين بشكل سليم من خلال حوار منصف”.

وقالت بكين إن الهجوم الحمائي الذي يشنه البيت الأبيض، وهو غير مسبوق منذ ثلاثينات القرن العشرين، يعرض “التنمية الاقتصادية العالمية للخطر” ويهدد سلاسل التوريد الدولية، ويؤثر حتى على المصالح الأميركية.

ونددت الوزارة بهذه الرسوم “التي لا تتوافق مع قواعد التجارة الدولية وتقوض بشكل خطير حقوق ومصالح الأطراف المعنية”، متوعدة الرد.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء حملة تجارية واسعة، خصوصا ضد الصين، أحد أهم شركاء بلاده التجاريين، في هجوم هز الأسواق في أنحاء العالم.

واعتبر العديد من الخبراء أن الرسوم الجديدة التي وصفتها واشنطن بأنها “متبادلة”، مبالغ فيها إلى حد كبير.

وأضافت وزارة التجارة الصينية “ليس هناك منتصر في الحرب التجارية”.

وفي وقت لاحق الخميس، اعتبر المتحدث باسم الوزارة هي يادونغ أن التعرفات الجديدة بنسبة 25% على قطاع السيارات “تعكس الأحادية، والحمائية، والطبيعة البلطجية للإجراءات الأميركية”.

لكنه شدد على أن بكين وواشنطن “تحافظان على التواصل”، وأن بلاده تظل “مستعدة للانخراط مع الولايات المتحدة بشأن المسائل المهمة في التجارة الثنائية”.

لل-اوه/كام-ح س/الح