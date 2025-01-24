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بكين ترى أن بالإمكان حل الخلافات مع واشنطن “عبر الحوار والتشاور”

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أكدت الصين الجمعة أنّه يمكن حلّ الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة “عبر الحوار والتشاور”، موضحة أنّ الفائض التجاري لم يكن “أبدا” هدفا متعمّدا لها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي دوري، إنّ “التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين”.

وأضافت “الحروب التجارية وتلك المتعلقة بالتعريفات الجمركية لا تصب في مصلحة أحد ولا في مصلحة العالم بأسره”

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه “يفضّل عدم” فرض رسوم جمركية على الصين، في تراجع كبير عن وعوده المتكرّرة باستهداف القوة الاقتصادية الكبرى المنافسة للولايات المتحدة برسوم جمركية مرتفعة على وارداتها.

وردا على سؤال خلال مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” مساء الخميس، عمّا إذا كان سيبرم اتفاقا مع الرئيس الصيني شي جينبينغ بشأن تايوان والتجارة، قال ترامب “يمكنني أن أفعل ذلك لأنّ لدينا شيئا يريدونه، لدينا كنز”.

وأضاف الرئيس الأميركي “لدينا نفوذ كبير جدا على الصين، يتمثّل في التعريفات الجمركية، وأُفضّل ألا أضطر إلى استخدامها. ولكنّه نفوذ هائل على الصين”. 

وبعد توليه منصبه الإثنين، قال ترامب إنّ الرسوم الجمركية البالغة 10 في المئة على جميع الواردات الصينية قد تدخل حيّز التنفيذ في الأول من شباط/فبراير. وخلال الحملة الانتخابية، أشار إلى نسَب قد تصل إلى 60 في المئة.

بور-كما-سكو/ناش

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