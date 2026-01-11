بكين تعبر عن دعمها للصومال بعد تأجيل زيارة لوزير الخارجية الصيني

بكين 11 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يي عبر خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصومالي اليوم الأحد عن دعم بكين للصومال في الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.

وأجرى وانغ المكالمة خلال جولة يقوم بها في دول أفريقية، وقال في بيان إن الصين تعارض “تواطؤ (إقليم) أرض الصومال مع سلطات تايوان في السعي إلى الاستقلال” في إشارة إلى المنطقة الانفصالية في الصومال.

وكان من المقرر أن تشمل جولة أفريقية سنوية يقوم بها وزير الخارجية الصيني في العام الجديد الصومال لكن تم إرجاء الزيارة بسبب ما وصفته السفارة الصينية بأنه “تغيير في جدول الجولة” التي شملت إثيوبيا وتنزانيا وليسوتو.

