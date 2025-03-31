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بكين تعلن اكتشاف حقل نفطي ضخم في بحر الصين الجنوبي (إعلام)

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أعلنت شركة الصين الوطنية للنفط اكتشاف حقل نفطي ضخم شرق بحر الصين الجنوبي تتجاوز احتياطاته المؤكدة مئة مليون طن، وفق ما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية الاثنين.

وذكرت شينخوا أن حقل هويتشو النفطي يقع على بعد نحو 170 كيلومترا قبالة مدينة شينجن في مقاطعة غوانغدونغ بجنوب الصين. 

وأضافت الوكالة أن عملية حفر تجريبية سمحت ببلوغ إنتاج يومي قدره 413 برميلا من النفط الخام و68 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي. 

ورحب الرئيس التنفيذي لشركة الصين الوطنية للنفط تشو شينهواى فى بيان “بالاختراقات المتتالية” التي تحققت فى شرق بحر الصين الجنوبى، مشيرا إلى أن الشركة المملوكة للدولة اكتشفت “حقول نفط يبلغ مخزونها 100 مليون طن” خلال العامين الماضيين، ما ينشئ “قطب نمو جديد” في مجال إنتاج الغاز والنفط. 

وتبلغ الاحتياطيات المثبتة للحقل النفطي، أي كمية المحروقات التي يقدر استخراجها بشكل شبه مؤكد باستخدام التقنيات الحديثة، أكثر من 100 مليون طن، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتقول إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن بحر الصين الجنوبي غير مستكشف بالكامل حتى الآن بسبب النزاعات الإقليمية، ولكن معظم النفط والغاز المكتشفين يقعان في مناطق غير متنازع عليها. 

وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، لكن الفيليبين وماليزيا وفيتنام وإندونيسيا وبروناي المطلة على البحر تتنازع السيادة على مناطق منه.

وقال كبير الجيولوجيين في شركة الصين الوطنية للنفط، شو تشانغوي، إن رصد هذا الحقل النفطي يشكل “تقدما كبيرا”، إذ يعد هذا “أكبر حقل نفطي فتاتي (أي مكون من حطام الصخور) في الجزء الشمالي من بحر الصين الجنوبي من حيث الاحتياطيات الجيولوجية”.

ورغم حجم مخزونها، تعتبر الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، مع نحو 11,1 مليون برميل يوميا في العام الماضي، بحسب دراسة حكومية أميركية.

بور-فوخ/سام-ريم/دص

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية