بكين تندد بالتعرفات الجمركية وتصفها بأنها “منتهى الأنانية”

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ندّد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بالرسوم الجمركية ووصفها بأنها “منتهى الأنانية” متحدثا عن التعرفات الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بكين.

وقال وزير الخارجية الصيني لنظيره الأوزبكي بختيار سعيدوف إن “بعض الدول” تلجأ إلى “الضغط والإكراه، وتطلق حروبا تجارية غير مبرّرة… هذا منتهى الأنانية ولا يضرّ إلا بمصداقيتها”.

وكرر وانغ الجمعة على هامش لقاء وزراء الخارجية في ألماتي، إلى إن “هذا الأمر لن يقوّض إلا مصداقية” هذه الدول.

تخوض الصين والولايات المتحدة، أكبر قوّتين اقتصاديتين في العالم، حربا تجارية متصاعدة أشعل فتيلها فرض ترامب رسوما جمركية باهظة على السلع الصينية بلغت 145 بالمئة على العديد من المنتجات.

وردّت بكين بفرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 125 بالمئة على السلع الأميركية.

إلى ذلك، قالت الصين السبت أنها لم تجر أي محادثات مع الولايات المتحدة بشأن القضايا التجارية، على الرغم من ادعاء الرئيس دونالد ترامب تلقيه اتصالا هاتفيا من الرئيس الصيني شي جينبينغ.

في مقابلة أجريت في 22 من نيسان/ابريل مع مجلة “تايم” ونشرت الجمعة، لم يحدد ترامب موعد المكالمة مع الزعيم الصيني أو ما دار فيها من نقاش.

وقال “لقد اتصل بي، ولا أعتقد أن ذلك يشير إلى ضعف منه”.

ونفت وزارة التجارة الصينية الخميس إجراء بكين وواشنطن مفاوضات اقتصادية أو تجارية.

وفي بيان نشر السبت على “وي شات”، كررت سفارة بكين في العاصمة الاميركية هذا الموقف.

وقالت “”لم تجر أي مشاورات أو مفاوضات بين الصين والولايات المتحدة بشأن قضايا الرسوم الجمركية ناهيك عن أي اتفاق”.

ولم يذكر البيان ترامب أو شي بالاسم، ولم يشر مباشرة إلى ادعاء ترامب بإجراء مكالمة هاتفية، لكنه قال إن تصريحات الولايات المتحدة حول استمرار الحوار بشأن الرسوم الجمركية “مضللة”.

وأكد البيان “هذه الحرب التجارية بدأها الجانب الاميركي … في حال أرادت الولايات المتحدة حقا حل المشكلة من خلال الحوار، فعليها أولا تصحيح أخطائها، والتوقف عن تهديد الآخرين والضغط عليهم، والإلغاء الكامل لجميع إجراءات الرسوم الجمركية الأحادية الجانب ضد الصين”.

مجو/شي-ود/ص ك