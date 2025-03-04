بكين والمكسيك وأوتاوا ترد على حرب ترامب التجارية

afp_tickers

6دقائق

وصلت الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مستوى جديد الثلاثاء، إذ نفذت بكين وأوتاوا ومكسيكو ردودا انتقامية على الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها واشنطن، والتي وصفها رئيس الوزراء الكندي بأنّها ثمرة “قرار غبي”.

ومن المتوقع أنّ تجعل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الحكومة الأميركية، أسعار السلع التي تعبر الحدود أعلى بكثير، من الأفوكا إلى القمصان والسيارات…

وباتت السلع الواردة من المكسيك وكندا خاضعة لرسوم جمركية بنسبة 25% فيما الرسوم على المحروقات الكندية ستكون عند مستوى 10%.

كذلك، باتت المنتجات الصينية خاضعة لرسوم جمركية إضافية بحيث وصلت نسبتها الى 20%، مقارنة بالرسوم التي كانت مفروضة قبل عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض.

وردت كندا على ذلك بتطبيق “فوري” لرسوم جمركية بنسبة 25% على بعض المنتجات الأميركية، على أن يتوسّع نطاقها خلال الشهر الحالي، حسبما أوضح رئيس الوزراء جاستن ترودو.

ووصف ترودو القرار الأميركي المتمثل بزيادة الرسوم الجمركية على البضائع الكندية بـ”الغبي”، مؤكدا أنّه سيضر باقتصادي البلدين وبمحفظة الأميركيين خصوصا.

وأكد أن هدف ترامب هو “التسبب بانهيار الاقتصاد الكندي” لجعل عملية ضم كندا “أكثر سهولة”.

وكان الرئيس الأميركي أشار أكثر من مرة إلى أنّه يريد أن يجعل من الجارة الشمالية لبلاده، “الولاية الأميركية الرقم 51”.

والثلاثاء، توعّد ترامب بزيادة إضافية على الرسوم الجمركية على السلع الكندية في حال ردّت أوتاوا.

وكتب على منصته تروث سوشال: “أرجو أن تشرحوا لحاكم كندا ترودو أنه عندما يفرض رسوما انتقامية على الولايات المتحدة، فإن رسومنا المتبادلة ستزيد على الفور بالمقدار نفسه”.

من جانبها، ردّت الصين الثلاثاء بإعلان فرض رسوم جمركية بنسبة 10 و15 % على مجموعة من المنتجات الزراعية الواردة من الولايات المتحدة وتراوح بين الدجاج والصويا، منددة في الوقت نفسه بقرار “احادي الجانب” من واشنطن.

إلا ان هذا الرد يبقى دون الإجراءات الأميركية التي تشمل كل المنتجات الصينية المستوردة في الولايات المتحدة.

وفي المكسيك، أعلنت الرئيسة كلاوديا شينباوم ردودا انتقامية “جمركية وغير جمركية”، معتبرة أنه “لا يوجد سبب أو مبرر” لقرار ترامب.

ومن المقرر أن توضح مضمون هذه الردود الأحد، على أن تتحدث مع الرئيس الأميركي قبل ذلك “الخميس على الأرجح”.

ويأخذ ترامب على كندا والمكسيك والصين عدم بذل جهود كافية لمكافحة الاتجار بالفنتانيل وهي مادة أفيونية مخدرة تتسبب بأزمة صحية واسعة في الولايات المتحدة. وأكد في شباط/فبراير أنه يفرض عليها هذه الرسوم لحثها على التحرك.

– “يدمّر اقتصادات الآخرين” –

وأدى التصعيد المرتبط بالحرب التجارية إلى تراجع كبير في الأسواق المالية الآسيوية والأوروبية.

وقال بول آشوورث من “كابيتال إيكونوميكس” ان هذا المستوى من الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية “هو الأعلى منذ نهاية أربعينات القرن الماضي” و”يلجم بقوة العولمة التي بوشرت في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية”.

ورأت جيسيكا دايم وهي امرأة في الثلاثينات مقيمة في مدينة ويندسور الكندية التي تقع على الحدود حيث تهيمن صناعة السيارات، أنّ ترامب “يدمّر اقتصادات الآخرين”.

من جانبه، أعرب روبيرت بيكاتا (60 عاما) وهو موظف في هذه المدينة عن شعور بـ”خيبة أمل وخوف من المجهول”، متسائلا “كيف سيؤثر ذلك” عليه وعلى أقاربه.

وقال الرئيس الأميركي الثلاثاء عبر منصته “تروث سوشال”، “إذا استقرّت الشركات في الولايات المتحدة، لن تُضطرّ إلى دفع رسوم جمركية!!!”.

ولا ينوي دونالد ترامب التوقف عند هذا الحد، على الرغم من المخاوف المتزايدة في الولايات المتحدة بشأن تأثير قراراته على الشركات وعلى القدرة الشرائية للأُسر.

وسبق للرئيس الأميركي أن أعلن نيته فرض رسوم كذلك على الفولاذ والألمنيوم ودرس إمكان فرضها أيضا على المنتجات الحرجية.

ويأتي في المرحلة التالية دور السيارات والأدوية وأشباه الموصلات والمنتجات الزراعية، وعلى نطاق أوسع كل المنتجات التي يصدّرها الاتحاد الأوروبي…

وقال وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك لشبكة “سي ان بي سي” الثلاثاء، “كما أشار الرئيس خلال الحملة الانتخابية، قد تكون هناك بعض التقلبات في الأسعار على المدى القصير ولكن على المدى الطويل، سيكون الأمر مختلفا تماما”.

وأضاف “سنحصل على أفضل أميركا ممكنة، وميزانية متوازنة وأسعار الفائدة ستنخفض بشكل كبير”.

الس/غ ر-ناش/ب ق