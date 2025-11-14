بكين وطوكيو تستدعيان السفراء بعد تصريحات يابانية بشأن تايوان

أعلنت الصين الجمعة أنها استدعت سفير اليابان بعد تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن تايوان، فيما أكدت طوكيو أن موقفها بشأن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لم يتغير.

وتصاعد الخلاف الدبلوماسي مع إعلان الخارجية اليابانية أنها استدعت سفير بكين الجمعة بعد أن دعا قنصل صيني من دون ذكر اسمها إلى “قطع” رقبة تاكايتشي في منشور على الإنترنت حذفه في وقت لاحق.

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة صرّحت الأسبوع الماضي بأن الهجمات المسلحة على تايوان قد تبرر لليابان إرسال قوات لدعم الجزيرة في إطار “الدفاع الجماعي عن النفس” المنصوص عليه في قانون ياباني اعتُمد في العام 2015.

وقالت تاكايتشي التي تولت منصبها في 21 تشرين الأول/أكتوبر، أمام البرلمان إنه إذا كانت حالة طوارئ في تايوان تستلزم “نشر بوارج واستخدام القوة، فإن ذلك قد يشكل وضعا يهدد بقاء (اليابان)، مهما كانت الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر”.

تعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها ولا تستبعد استخدام القوة لضمها وقد زادت مؤخرا ضغطها العسكري على الجزيرة.

إلى ذلك، استدعى نائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونغ الخميس السفير الياباني كينجي كاناسوغي، وفق بيان نشر على موقع الخارجية الصينية.

وجاء في البيان أن سون “قدم احتجاجا شديدا على التصريحات الخاطئة التي أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن الصين”.

وأضاف أنه “إذا تجرأ أي أحد على التدخل في قضية توحيد الصين بأي شكل من الأشكال، فإن الصين سترد بقوة بالتأكيد”.

بعد ساعات، أعلنت طوكيو أنها استدعت سفير الصين وو جيانغهاو و”احتجت بشدة على التصريحات التي تتجاوز بكثير حدود اللياقة والتي أدلى بها في وقت سابق شيويه جيان” القنصل العام الصيني في أوساكا.

وحثّت الخارجية اليابانية وو على ضمان “اتخاذ الجانب الصيني تدابير مناسبة لضمان عدم تأثير ذلك على الاتجاه العام للعلاقات اليابانية الصينية”.

وفي منشور له على منصة إكس حذفه في وقت لاحق، هدّد القنصل العام الصيني في أوساكا السبت “بقطع تلك الرقبة القذرة دون التردد لثانية واحدة”.

ولم يذكر القنصل العام تاكايتشي بالاسم، لكنه كتب منشوره تعليقا على مقال إخباري ينقل تصريحاتها.

– “استقرار” –

من جهته، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا لصحافيين بعد استدعاء سفير بلاده في بكين إن موقف الحكومة اليابانية بشأن تايوان ما زال من دون تغيير وهو متناسق مع البيان المشترك بين اليابان والصين لعام 1972″.

وأدى البيان المشترك لعام 1972 إلى تطبيع العلاقات الثنائية بحيث اعترفت اليابان بسياسة “الصين الواحدة” التي تتبناها أغلب الدول ومن بينها الولايات المتحدة.

أضاف كيهارا”السلام والاستقرار في مضيق تايوان مهمان ليس فقط لأمن اليابان بل أيضا لاستقرار المجتمع الدولي”.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إنه “يتعين على الجانب الياباني تصحيح أخطائه فورا والتراجع عن تصريحاته غير المبررة وإلا سيتوجب عليه تحمل كل العواقب المترتبة”.

وردت تاكايتشي على ذلك قائلة للبرلمان الاثنين إنها لا تنوي التراجع عن تصريحاتها التي أكدت أنها تتسق مع سياسة طوكيو طويلة الأمد.

لكنها قالت إنها ستمتنع عن الإشارة إلى سيناريوهات محددة في المستقبل.

وتعد تاكايتشي من المؤيدين البارزين لتايوان، وهي ترغب في إقامة علاقات أمنية مع الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

يسمح قانون الأمن الذي تم إقراره في عام 2015 لليابان بممارسة حق “الدفاع الجماعي عن النفس” في ظل ظروف معينة بما في ذلك تعرضها لتهديد وجودي.

