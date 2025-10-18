بكين وواشنطن توافقان على عقد محادثات تجارية جديدة

وافقت بكين وواشنطن السبت على إجراء جولة جديدة من المحادثات التجارية الأسبوع المقبل بين أكبر اقتصادين في العالم وتجنّب معركة رسوم جمركية أخرى مدمرة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الجمعة إنه سيلتقي نظيره الصيني ونائب رئيس الوزراء هي ليفينغ الأسبوع المقبل فيما أعلنت بكين السبت استعدادها لبدء هذه المفاوضات “في أقرب وقت ممكن”.

تصاعدت التوترات التجارية بين واشنطن وبكين الأسبوع الفائت بعد إعلان بكين أنها ستشدد الضوابط على صادرات المعادن النادرة.

وأثار الإعلان الصيني انتقادات حادة من ترامب الذي أكد نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على المنتجات الصينية، لتضاف إلى التعرفات الحالية التي لا تقل عن 30%.

وهدد ترامب بعدم لقاء نظيره الصيني شي جينبينغ في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك).

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) السبت أن مكالمة هاتفية بين كبير المفاوضين الصينيين هي ليفينغ، ووزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت أسفرت عن مناقشات “صريحة ومعمقة وبناءة”.

بدوره، أشار بيسنت عبر منصة اكس إلى مناقشات “صريحة ومفصلة”، معلنا أنه سيلتقي نظيره ليفينغ “الأسبوع المقبل لمواصلة المفاوضات”.

وكان بيسنت قد اتهم الصين بالسعي إلى إلحاق أضرار ببقية العالم من خلال تشديد القيود على المعادن النادرة، التي تُعدّ أساسية لقطاعات اقتصادية كثيرة، من الهواتف الذكية إلى الصواريخ الموجهة.

وشارك ممثل التجارة الأميركي جيمسون غرير في المكالمة، بحسب وكالة الأنباء الصينية.

قبل ساعات قليلة، نشرت محطة “فوكس نيوز” الأميركية مقتطفات من مقابلة مع دونالد ترامب قال فيها إنه من المفترض أن يلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ في قمة التعاون الاقتصادي لدول منطقة آسيا-المحيط الهادىء (أبيك) نهاية الشهر.

وأكد ترامب أنّ فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على المنتجات الصينية ليس إجراء قابلا للتطبيق لفترة طويلة .

وقال “إنه غير قابل للتطبيق لفترة طويلة، لكن هذا هو الرقم… لقد أجبروني على ذلك”.

– موقف موحد –

سعت واشنطن هذا الأسبوع إلى توحيد موقف حلفائها. وقرر وزراء مال دول مجموعة السبع الجمعة تنسيق رد فعل دولهم تجاه التحدي الجديد الذي تفرضه القيود للحصول على المعادن النادرة وتأثيره على اقتصاداتها.

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، في تصريح صحافي “توصلنا إلى اتفاق، سواء بشكل ثنائي مع الولايات المتحدة أو ضمن مجموعة السبع، على تنسيق نهجنا وإبلاغ بعضنا البعض بنتائج مناقشاتنا مع نظرائنا الصينيين”.

وقال وزير المال الألماني لارس كليغبل خلال لقاء مع الصحافيين “أعربت دول مجموعة السبع عن عدم موافقتها على النهج الصيني”.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الجمعة، إنها تأمل في “التوصل إلى اتفاق سريع لتخفيف التوترات التجارية” بين بكين وواشنطن.

وتصاعد التوتر التجاري بين البلدين مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ورغبته في فرض رسوم جمركية على كل الواردات الأميركية.

وقررت بكين حينها الرد، ما دفع واشنطن إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الانتقامية، ردّت عليها الصين بدورها، ما أدى إلى تجاوز الرسوم التي فرضها الجانبان نسبة 100%.

بدأ البلدان بعد ذلك في خفض التصعيد، لكن العلاقات بينهما لا تزال متوترة.

