بلاكستون الأميركية تحدد سقفا للسحب من صندوقها للائتمان الخاص

afp_tickers

2دقائق

أعلنت بلاكستون، إحدى كبرى شركات إدارة الاستثمارات في الولايات المتحدة، أنها ستفرض قيودا على السحب من صندوقها الرئيسي للائتمان الخاص بعد زيادة في طلبات الاسترداد، ما يؤشر الى قلق متزايد حيال هذه الأصول.

وسعى المستثمرون في الصندوق إلى استرداد 10 في المئة من أسهمهم خلال الربع الثاني، بحسب بلاكستون، بزيادة عن المسجل خلال الربع الأول من السنة.

وأضافت أنها ستسمح باسترداد ما لا يتجاوز 5% من أصول الصندوق البالغة 79 مليار دولار، خلال الربع الثاني.

وصناديق الائتمان الخاص أدوات استثمارية تجمع الأموال من المستثمرين لتقديم قروض مباشرة للشركات الخاصة.

وتأتي خطوة بلاكستون بعدما فرضت شركات استثمار كبيرة أخرى قيودا مماثلة.

وأدى النمو السريع للائتمان الخاص في الأعوام الأخيرة إلى تنامي المخاوف بشأن هذا القطاع الذي يخضع لإشراف تنظيمي أقل من المصارف التقليدية.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الإقراض الموجّه إلى شركات البرمجيات.

وأعلنت مجموعة كليف ووتر الاستثمارية هذا الأسبوع أنها وضعت سقفا لعمليات استرداد الأموال من صندوق الإقراض عند 5%، بعدما بلغت طلبات السحب 17% خلال الربع الثاني.

ومن المتوقع أن تعلن جهات أخرى قريبا قيودا مماثلة على الاسترداد.

وفي نيسان/أبريل، أعلنت شركة إدارة الأصول “بلو آول” (Blue Owl) أنها حدّت عمليات الاسترداد إلى 5%، بعد أن طلب مستثمرون يحوزون أكثر من 20% من أسهم صندوقين استثماريين، سحب أموالهم.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن خطط لعقد اجتماعات مع جهات تنظيمية محلية ودولية لبحث أسواق الائتمان الخاص.

بيس/غد/كام