بلجيكا: إجراءات إسرائيل في لبنان غير مقبولة بالمرة

لوكسمبورج 21 أبريل نيسان (رويترز) – وصف وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إجراءات إسرائيل في لبنان بأنها “غير مقبولة بالمرة”، وذلك قبيل اجتماعه مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج.

وقال “سلوك إسرائيل غير مقبول بالمرة. وبالطبع، يجب علينا التنديد بشدة بمبادرة جماعة حزب الله اللبنانية بشن الهجمات (على إسرائيل)، في محاولة منها لإبداء التضامن مع إيران، الأمر الذي زج بلبنان في حرب لم يكن يرغب بها. (ونستنكر بشدة) أيضا رد إسرائيل غير المتناسب والعشوائي”.

وذكر بريفو أن بلجيكا تطالب بتعليق جزئي على الأقل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل موضحا أن بلاده “تدرك أن التعليق الكامل للاتفاقية أمر مستبعد على الأرجح نظرا لمواقف الدول الأوروبية المختلفة”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحريرمحمود رضا مراد )