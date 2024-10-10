بلجيكا تجلي 111 شخصا من لبنان

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بروكسل (رويترز) – قالت حجة لحبيب وزيرة الشؤون الخارجية البلجيكية يوم الخميس إن طائرة عسكرية بلجيكية أجلت 111 شخصا من لبنان.

وذكرت لحبيب على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن الرحلة الجوية من بيروت إلى بروكسل نقلت 58 من البلجيكيين ومن يتمتعون بحق الإقامة و53 أوروبيا.

ومع تكثيف إسرائيل هجوميها البري والجوي على جماعة حزب الله اللبنانية في الأسابيع القليلة الماضية، تسعى عدة دول إلى إخراج رعاياها وتعتمد في بعض الأحيان على رحلات جوية تجارية عبر تركيا.

وقالت جولي أيديه القنصل العام الأمريكي في إسطنبول يوم الخميس إن أكثر من ألف أمريكي وأفراد عائلاتهم فروا من لبنان على متن رحلات جوية مستأجرة أمريكية في الأسبوع الماضي ووصلوا إلى تركيا للإقامة بشكل مؤقت.