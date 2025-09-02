بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

afp_tickers

5دقائق

أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الثلاثاء أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر الجاري، لتنضم بذلك إلى دول أخرى أبرزها فرنسا وكندا.

وكتب بريفو في منشور على منصة إكس أنّ “بلجيكا ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة! وهناك عقوبات صارمة على الحكومة الإسرائيلية”.

وفي نهاية تمّوز/يوليو، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي تُعقد من التاسع من أيلول/سبتمبر حتى 23 منه. ومذّاك أعلنت أكثر من 10 دول غربية أنّها ستحذو حذو فرنسا.

وأضاف بريفو أنّ “بلجيكا ستنضمّ إلى الدول الموقّعة على إعلان نيويورك، ممهدة الطريق نحو حلّ الدولتين، وبالتالي الاعتراف بهما”.

– شروط وعقوبات –

لكن هذا الاعتراف البلجيكي بدولة فلسطين يبقى مشروطا، اذ لن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه إلا عندما “يتم إطلاق سراح الرهينة الأخير (في غزة) وتوقف حماس عن تولي أي إدارة لفلسطين”، كما أوضح بريفو على إكس.

كما أعلن عن عقوبات ضد إسرائيل تشمل “حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية”، بالإضافة إلى “ملاحقات قضائية محتملة، وحظر للطيران والعبور، وإدراج وزيرين إسرائيليين متطرفين، وعدد من المستوطنين العنيفين، وقادة في حماس على قائمة +الأشخاص غير المرغوب فيهم+ في بلدنا”.

ولم يحظ القرار بالإجماع داخل الحكومة البلجيكية، اذ أبدى أعضاء الحزبين اليمينيين “التحالف الفلمنكي الجديد” و”حركة الإصلاح” ترددا.

لكن “نظرا للمأساة الإنسانية الجارية في فلسطين، وبخاصة في غزة، وفي مواجهة أعمال العنف التي تمارسها إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي (…) اضطرت بلجيكا إلى اتخاذ قرارات حازمة لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية وإرهابيي حماس”، وفق ما قال وزير الخارجية.

– “تطلع نحو المستقبل” –

وأكد مسؤولون في السلطة الفلسطينية أهمية الاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابيكيان شاهين في روما الاثنين إن “الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمنحنا تطلعا نحو المستقبل”.

وأضافت الوزيرة أنه “يبعث برسالة واضحة مفادها أن الحل الوحيد هو الاعتراف بدولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى جانب دولة إسرائيل”.

وسبق لكندا وأستراليا أن أعلنتا عزمهما على الاعتراف بدولة فلسطين، فيما أعلنت بريطانيا أنها ستفعل ذلك إذا لم توافق إسرائيل على مجموعة من المطالب من بينها وقف إطلاق النار في غزة.

في الإجمال، تعترف ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

ويتزايد الضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية لإيجاد حل للنزاع الذي أدى إلى أزمة إنسانية خطيرة في القطاع المحاصر الذي يقطنه نحو 2,4 مليون نسمة. ومنذ بدء الحرب في غزة عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تصاعد أيضا العنف في الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ عام 1967.

وأدت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 63557 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبر الأمم المتحدة معطياتها موثوقة.

اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم نفذته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1219 شخصا في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

بور/بم-ح س/كام