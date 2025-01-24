بلدة الناقورة الحدودية في جنوب لبنان “منكوبة” بعد الانسحاب الاسرائيلي

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في بلدة الناقورة الساحلية المطلة على المتوسط والحدودية مع اسرائيل، اختفت معالم الحياة بين البيوت المدمّرة وساد السكون، فسكانها لم يتمكنوا من العودة بعد على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أنهى حربا عنيفة بين حزب الله والدولة العبرية.

وقبل أيام من انتهاء تطبيق شروط اتفاق وقف إطلاق النار في 26 كانون الثاني/يناير، ينتشر الجيش اللبناني في البلدة منذ انسحاب القوات الاسرائيلية منها في 6 كانون الثاني/يناير.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، يتوجب على الجيش الإسرائيلي سحب قواته خلال 60 يوما من جنوب لبنان، على أن يترافق ذلك مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان(يونيفيل).

وفي حين انسحب الجيش الاسرائيلي من الناقورة ومن كامل مناطق القطاع الغربي لجنوب لبنان، إلا انه لا يزال منتشرا في مناطق أخرى، لا سيما في القطاع الشرقي.

ويمنع الجيش اللبناني السكان من دخول الناقورة حفاظا على سلامتهم، ونادرا ما يسمح بجولات تفقدية. وتمكّن رئيس البلدية عباس عواضة من المجيء الأربعاء ليتفقد الأضرار.

من أمام مبنى البلدية المتضرر، يقول عواضة لوكالة فرانس برس إن “الناقورة أصبحت بلدة منكوبة…مقومات الحياة غير موجودة فيها” ما يجعل إعادة البناء أمرا بعيد المنال حتى الآن، لا سيما مع عدم توافر أي تمويل بعد. ويضيف “نحتاج إلى ما لا يقلّ عن ثلاث سنوات لإعادة البناء”.

– دمار –

من حوله، تعمل جرافة صغيرة على إزالة الردم. في الجهة المقابلة، شجرة معمّرة اقتلعت من الجذور، وبيوت متضررة استحالت هياكل، أما الشارع، فتحوّل إلى طريق رملي وعر.

ويتابع “الجيش الاسرائيلي دخل البلدة بعد وقف إطلاق النار” في 27 تشرين الثاني/نوفمبر و”دمّر المنازل”، مضيفا أنه “قبل وقف إطلاق النار كانت نسبة الدمار 35%، لكن بعد وقف النار، امتدّ الدمار إلى نسبة تسعين بالمئة”.

ويشير إلى أن الدمار حصل من خلال “التفجير اليدوي وعبر الجرافات”.

قرب مقرّ اليونيفيل الواقع في البلدة، البيوت لا تزال على حالها. لكن عند التقدّم أكثر، يتكشّف حجم الدمار الهائل بين البيوت المتصدّعة التي غادرها أصحابها على عجل، تاركين أثاثهم وملابسهم وكتبهم.

بين الركام، تظهر بزات عسكرية سوداء فيما تحمل جدران أحد المنازل كتابات باللغة العبرية.

أما مدرسة القرية فقد تصدّعت تماما، وبساتين الموز ذبلت، وبقيت ثمار الليمون على الأشجار، لم يجنها أحد، وتطغى رائحة زهورها على رائحة الموت. وأعلن الدفاع المدني الثلاثاء عن انتشال جثتين من تحت الأنقاض.

وعثر جنود من الجيش خلال دورية لهم في البلدة على صاروخ غير منفجر بين مبنيين.

وتحوّل تبادل القصف عبر الحدود بين حزب الله واسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2023، مع بدء الحرب في غزة، إلى مواجهة مفتوحة بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يتوجّب على حزب الله سحب عناصره وتجهيزاته والتراجع الى شمال نهر الليطاني الذي يبعد حوالى 30 كيلومترا عن الحدود، وأن يقوم بتفكيك أي بنية تحتية عسكرية متبقية في الجنوب.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الاتفاق. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان منذ سريانه، عن غارات اسرائيلية على الجنوب وعمليات تفجير وتجريف وهدم لمنازل من قبل الجيش الاسرائيلي.

وردا على سؤال من مكتب القدس في فرانس برس، قال متحدّث باسم الجيش الاسرائيلي إن “قواته ملتزمة التفاهمات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان”.

وأضاف أنها “تعمل…على إزالة التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل ومواطنيها، بما يتوافق تماما مع القانون الدولي”.

في الطريق من مدينة صور إلى الناقورة، تنتشر أعلام حزب الله، لكن لا وجود لعناصره. وتسيّر اليونيفيل دوريات، بينما وضع الجيش اللبناني نقاط تفتيش.

وفي النقطة الأخيرة للجيش قبل الطريق المؤدي إلى الناقورة، يمنع دخول أي سيارة مدنية غير مصرّح لها بالعبور، إلّا أن محاولات السكّان اليومية لا تتوقف.

عند عبور النقطة، تختفي حركة السير وأعلام حزب الله، ويسود هدوء تام على الطريق الساحلي.

– “لم نعد نحتمل” –

على بعد حوالى 20 كيلومترا من الناقورة، تنتظر فاطمة يزبك (61 عاما) بفارغ الصبر العودة إلى بلدتها.

وتقول المرأة من مركز إيواء للنازحين في مدينة صور “خرجت من القرية في بداية الأحداث” أي قبل أكثر من عام. وتضيف “منذ ذلك الحين، لم أزرها، ولا أعرف ما فيها”.

وتتذكر الحزن الذي راودها عندما شاهدت صورا لمنزلها المدمّر. وتقول “هذا البيت ربّيت فيه أولادي…فيه ذكريات جميلة جدا…البيت لا يعني لي شيئا بل الذكريات التي يحملها…صور أولادي وصور زوجي المتوفي”.

مثلها يترقب علي مهدي (45 عاما) النازح أيضا من الناقورة إلى صور حيث يعمل متطوعا في مركز إيواء. ويقول إن منزله دمّر بعد سريان الهدنة عند دخول القوات الاسرائيلية إلى البلدة.

وقبل ذلك، يضيف الرجل “كان بيتي متضررا من الخارج فقط، كان بإمكاني أن أعود وأرممه وأعيش فيه” لكن “بعد الهدنة دخل الاسرائيليون وتمادوا بجرف البساتين وجرف الطرقات بتخريب وتكسير البيوت”.

وإلى حين اتضاح معالم المستقبل، ينتظر مصطفى السيد (54 عاما) مع زوجته وأطفاله من داخل غرفة مركز إيواء في صور منذ أكثر من عام موعد العودة أيضا إلى قريته بيت ليف. يتذكّر أنه خلال حرب العام 2006 بين حزب الله واسرائيل، نزح كذلك.

ويسأل الرجل “كل عشرين عاما سنحمل عائلاتنا ونهرب؟ نريد حلا نهائيا، نريد أن ننتهي من الحروب، لم نعد نحتمل، هل يعقل أن يعيش الانسان حروبا كل حياته ويحمل ثياب أولاده ويرحل؟”.

لو/غ ر